林國漳展開宜蘭市蓋漳行腳 走訪果菜市場及社區傾聽民意

選戰倒數58天，民進黨宜蘭縣長候選人林國漳持續237蓋漳，今天與黨籍縣議員、議員及市長候選人走訪宜蘭市多個社區，與長輩們揮汗跳早操、關心共餐狀況，也說明「智慧敬老卡」政策每月提供1000點、跨月累積不歸零，讓大家坐車、看醫生、買東西，活得更幸福。

林國漳昨夜赴清溝夜市掃街拜票，今天清晨5點現身果菜批發市場，接連走訪多個社區，展開重陽前夕的鐵人行程；民進黨宜蘭市長候選人韓瑩、縣議員林麗、縣議員候選人陳漢澤、游國連、多位市民代表候選人陪同。

林國漳參訪五大社區看到魚菜共生，堪稱環保典範的五大社區；韓瑩則說，五大社區的營造包含果菜共生、黑水虻，最近甚至養了雞生下「冠軍雞蛋」，未來會努力提升社區整體建設和經費補助，重陽節即將要到來，祝福長輩在社福政策的照顧下越來越好。

林國漳告訴長輩人生就是要這樣，跟好朋友做伙唱歌聊天，健康「呷百二」，活到老學到老。韓瑩表示，她5月時拋出「宜蘭市重陽禮金加倍」的政見，從原先的600元提升至1200元，宜蘭市公所後續也跟進該政見，韓瑩幫大家爭取到福利。

一行人接著到黎明社區、南橋社區、新東社區長青食堂關心長輩、共餐狀況並話家常，高喊凍蒜，氣氛熱絡。