民眾黨爆「洋流」全靠動員 鍾佳濱：5300人是支持者的「保障名額」

民眾黨北市議員參選人許甫日前踢爆，民進黨下令動員5300人參加沈伯洋競選總部成立大會，質疑是「人造洋流」。民進黨立委鍾佳濱表示，從洋流行經之處，包含市場、商圈、肥皂箱開講皆萬人空巷看來，民眾黨所稱「動員配額」反而是支持者的「保障名額」。

鍾佳濱表示，就一般候選人的競選場合而言，往往各政黨組織、黨公職可能都有動員壓力；只是從過去幾個月的洋流熱潮看來，自發性到場人潮洶湧，所到之處萬頭攢動；由此可見，本週末競選總部的位置可能同樣座無虛席，5300個名額反而是保障名額，以確保支持者一定可以順利入場。

鍾佳濱指出，假如洋流也一路航向屏東，依鄉親們的熱情，倘若地方黨公職接到保留名額，一定如獲至寶，甚至許願可以多一點席次，讓鄉親們一睹沈伯洋的風采。因此民眾黨所稱「人造洋流」，完全是烏龍爆料、無稽之談。