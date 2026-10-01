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搭計程車只要公車價！陳素月端「幸福小黃」政見 改善偏鄉交通痛點

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣長參選人陳素月今天推出「幸福小黃公車公共運輸計畫」政見，透過計程車靈活機動特性，民眾只要支付平價的「公車票價」，就能有專車彈性接送。圖／陳素月競選總部提供
彰化縣長參選人陳素月今天推出「幸福小黃公車公共運輸計畫」政見，透過計程車靈活機動特性，民眾只要支付平價的「公車票價」，就能有專車彈性接送。圖／陳素月競選總部提供

彰化縣長參選人陳素月今天推出「幸福小黃公車公共運輸計畫」政見，補足現行公車難以抵達的地方，透過計程車靈活機動特性，民眾只要支付平價的「公車票價」，就能有專車彈性接送。彰化縣計程車商業同業公會理事長洪照勳今也出面背書，指出未來政府健全的路線規劃與合理補助，能保障司機收入，吸引運將轉型投入公共運輸。

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陳素月表示，在基層座談時常聽到長輩感慨，想去台北看孫子或去地區醫院回診，家門口根本沒有公車能搭去高鐵站或車站。彰化幅員遼闊，許多農村與聚落人口分布相對分散，大型公車受限於營運成本與既有班次，路線無法深入每一個庄頭，造成班次稀疏甚至缺乏直達接駁。

團隊指出中央現正推動幸福小黃並補助地方政府。陳素月強調，交通不便是彰化許多非都會聚落的無奈，幸福小黃不是要取代大公車，而是補不足，不是每個聚落都需要大巴士，但每一位鄉親都值得享有公共運輸，透過彈性接送打通走出家門的生活動脈。

針對高齡長者不熟悉智慧手機的疑慮，陳素月說，會以「電話專線、LINE官方帳號、APP軟體」三軌預約模式，年輕人可用軟體查詢，長輩只需撥打電話報上地址即可叫車。路線規劃優先串聯村里活動中心、衛生所、地區醫院、長照日照中心、學校、菜市場及火車站、高鐵。

洪照勳表示，非都會區離峰載客率低，運將難跑空車導致司機外流；未來透過政府健全規劃與合理補助，司機能有穩定收入，鄉親也能獲得便利服務。溪州鄉長參候選人巫宛萍也盼計畫早日開進庄頭，讓農村長輩享有平價、尊嚴且便利的接駁服務，不再因距離阻隔醫療與日常起居。

彰化縣長參選人陳素月今天推出「幸福小黃公車公共運輸計畫」政見。記者林敬家／攝影
彰化縣長參選人陳素月今天推出「幸福小黃公車公共運輸計畫」政見。記者林敬家／攝影

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