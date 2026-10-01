名嘴猛轟沈伯洋 質疑座右銘「最短捷徑是繞遠路」：你坐直升機從政

民進黨台北市長參選人沈伯洋在9月的公開活動中，指自己雖是「政治菜鳥」，但引用日本漫畫《JOJO的奇妙冒險》名言「最短的捷徑就是繞遠路」，作為自己的座右銘，引發政壇不同解讀。資深媒體人陳揮文昨（30）日在政論節目《新聞大白話》中對此猛烈抨擊，質疑沈伯洋從政經歷似與這句話不符，更以「你是坐著直升機從政」形容其政治歷程。

陳揮文在節目中先談到民進黨前台北市黨部主委吳怡農，認為吳怡農早已投入台北市長選戰，過去也曾參選立委並擔任民進黨台北市黨部主委，「為民進黨擋過槍」、「難道沒有付出嗎？」質疑其為何沒有參選資格。他進一步拿沈伯洋的政治經歷相比，質疑沈「第一次從政就是不分區立委」，如今又首次參選地方首長，就投入台北市長選舉。

陳揮文針對沈伯洋提出的「最短的捷徑就是繞遠路」猛烈批評，直言「你有什麼資格講這句話？」認為沈伯洋的政治道路並非如這句話所描述的「繞遠路」，反而是進入政壇後很快就取得不分區立委席次，再投入台北市長選舉，因此形容「你是坐著直升機從政」。

陳揮文也提及民進黨前立委高嘉瑜，認為高嘉瑜過去曾擔任台北市議員及立法委員，並在政治生涯中投入相關選舉與黨務，質疑這些政治人物的經歷與付出是否被忽略。他也點名吳思瑤、吳沛憶、王世堅、鄭麗君、卓榮泰及林右昌等人，批評若按照「洋流」的說法，似乎人人都可以宣稱自己走得順。

此外，陳揮文也對沈伯洋與美國在台協會（AIT）、美國中央情報局（CIA）的關係提出質疑，談及沈伯洋創辦的黑熊學院時，稱黑熊學院是拿AIT的錢，且這項消息是公開證實過的。

陳揮文最後更以「假掰」、「男版周玉蔻」等強烈措辭批評沈伯洋，質疑如果沈沒有投入台北市長選舉，與網紅「四叉貓」有何不同。