快訊

亞運射箭／為奪金染一頭金髮 張正韋首闖獎牌戰興奮到肌肉顫抖摘銀牌

光輝十月！台股衝上4萬8千點 三大法人買超292.52億元

入職不到2個月…權利車行員工被同事打死「腹部瘀青」 死者嬤泣訴：還有天理嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

名嘴猛轟沈伯洋 質疑座右銘「最短捷徑是繞遠路」：你坐直升機從政

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今出席台灣國際照顧博覽會情形。記者許正宏／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今出席台灣國際照顧博覽會情形。記者許正宏／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋在9月的公開活動中，指自己雖是「政治菜鳥」，但引用日本漫畫《JOJO的奇妙冒險》名言「最短的捷徑就是繞遠路」，作為自己的座右銘，引發政壇不同解讀。資深媒體人陳揮文昨（30）日在政論節目《新聞大白話》中對此猛烈抨擊，質疑沈伯洋從政經歷似與這句話不符，更以「你是坐著直升機從政」形容其政治歷程。

2026九合一選舉

陳揮文在節目中先談到民進黨前台北市黨部主委吳怡農，認為吳怡農早已投入台北市長選戰，過去也曾參選立委並擔任民進黨台北市黨部主委，「為民進黨擋過槍」、「難道沒有付出嗎？」質疑其為何沒有參選資格。他進一步拿沈伯洋的政治經歷相比，質疑沈「第一次從政就是不分區立委」，如今又首次參選地方首長，就投入台北市長選舉。

陳揮文針對沈伯洋提出的「最短的捷徑就是繞遠路」猛烈批評，直言「你有什麼資格講這句話？」認為沈伯洋的政治道路並非如這句話所描述的「繞遠路」，反而是進入政壇後很快就取得不分區立委席次，再投入台北市長選舉，因此形容「你是坐著直升機從政」。

陳揮文也提及民進黨前立委高嘉瑜，認為高嘉瑜過去曾擔任台北市議員及立法委員，並在政治生涯中投入相關選舉與黨務，質疑這些政治人物的經歷與付出是否被忽略。他也點名吳思瑤、吳沛憶、王世堅、鄭麗君、卓榮泰及林右昌等人，批評若按照「洋流」的說法，似乎人人都可以宣稱自己走得順。

此外，陳揮文也對沈伯洋與美國在台協會（AIT）、美國中央情報局（CIA）的關係提出質疑，談及沈伯洋創辦的黑熊學院時，稱黑熊學院是拿AIT的錢，且這項消息是公開證實過的。

陳揮文最後更以「假掰」、「男版周玉蔻」等強烈措辭批評沈伯洋，質疑如果沈沒有投入台北市長選舉，與網紅「四叉貓」有何不同。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 名嘴 陳揮文

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陪劉致妤拜票累掛浴缸！劉至翰跑攤喊「操壞老骨頭」 憂妹選舉受傷

惹怒動漫圈！沈伯洋競選主視覺怎被抓包是AI？日漫專家揪出「1致命部位」

日本連下35天雨！伊勢神宮冒出巨大香菇 網笑：宮崎駿場景成真

全家飯捲驚見疑似假牙齒模！網友吃到傻眼 廠商回應曝光

相關新聞

民眾黨爆「洋流」全靠動員 鍾佳濱：5300人是支持者的「保障名額」

民眾黨北市議員參選人許甫日前踢爆，民進黨下令動員5300人參加沈伯洋競選總部成立大會，質疑是「人造洋流」。民進黨立委鍾佳濱表示，從洋流行經之處，包含市場、商圈、肥皂箱開講皆萬人空巷看來，民眾黨所稱「動員配額」反而是支持者的「保障名額」。

彰化縣議長謝典霖被類似「抄家」 蕭旭岑：民進黨對彰化勢在必得

彰化縣議長謝典霖和父親謝新隆涉貪及賄選被羈押，國民黨副主席蕭旭岑今表示，之前有想過謝典霖家族可能被「抄家」，沒想到司法有那麼大動作和手段，但這反而也刺激彰化縣各方力量，對國民黨彰化內部整合還是有一種加速作用。

賴總統上班時間輔選沈伯洋 蕭旭岑：交通費用是否公帑埋單？

兼任民進黨主席的賴清德總統昨出席民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部開箱，遭質疑行政不中立。國民黨副主席蕭旭岑今天表示，民進黨應該講清楚，賴總統參與這個行程是公務或選務？車輛油資是不是公帑埋單？

柯文哲彰化輔選談「洋流」：500人喊凍蒜「往往以為全世界都支持你」

前民眾黨主席柯文哲今天到彰化，預計一整天為黨內參選人輔選。對於民進黨台北市長參選人沈伯洋帶起的「洋流」，柯文哲表示，政黨一般都有一定實力，可以運作到一定的支持量，「當500人圍著喊凍蒜，往往會以為全世界都支持你」，但網路聲量交叉比較、民調還是可以提供客觀數字，與現場看到的情況還是有差別。

遭批選舉才挺營養午餐專法 蘇巧慧：我是首提免費政策的新北候選人

民眾黨團今批民進黨雙北市長參選人沈伯洋、蘇巧慧選舉才挺「營養午餐專法」。蘇巧慧受訪表示，在野黨目前是立法院多數，要通過法案並非問題；她強調，自己是首位提出免費營養午餐的新北市長候選人，也是唯一要求重視營養午餐品質者，自己多年來持續關注相關議題，免費只是基本，更重要的是品質。

屏東縣議員參選人周芸均競總成立 鄭麗文未到場只見郝龍斌地方議論

屏東縣議員第四選區參選人周芸均競選總部今天上午成立，由父親屏東縣議長周典論將棒子交到她手上，地方藍營大老都到場支持。特別的是，國民黨主席鄭麗文並未到場，反而是當初與鄭競爭黨主席的前台北市長郝龍斌前來站台，引發地方議論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。