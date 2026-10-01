曾聖凱提「新傳統」文化願景 串聯老竹北記憶與新居民

竹北市長參選人曾聖凱提出「新傳統」文化願景，以「傳承、融合、共好」為主軸，主張市公所整合社區、里鄰、地方耆老與青年力量，保存竹北地方文化與庄頭記憶，也讓年輕世代及新居民有更多參與機會。

曾聖凱表示，近期參與伯公信仰、祭祖、平安宴、宮廟及九天玄女等活動，看見竹北多元文化面貌。他認為，面對人口快速增加、新舊居民交會，地方文化不只要保存，更要讓下一代願意接、新居民願意走進來。

具體作法上，曾聖凱主張整理老照片、口述歷史、庄頭故事等地方記憶，並結合里鄰、社區、耆老及文史工作者，讓地方自己的故事被記錄、延續。

「很多故事都在長輩的腦袋裡，如果這一代沒有留下來，以後可能就找不到了。」他也提出將傳統祭典、平安宴及宮廟活動結合走讀、導覽、影像紀錄、地方設計及親子體驗，吸引年輕人參與；同時透過社區與文化活動，讓新居民從認識地方、參與活動開始，逐步建立與竹北的連結。

最後「讓新竹北人一起參與」，曾聖凱表示，竹北有世代生活於此的居民，也有許多因工作、成家而移居的新居民。市公所透過既有社區及文化活動創造更多交流機會，讓新居民從認識地方、參與活動開始，與這座城市建立深連結。

曾聖凱表示，市公所在「新傳統」中扮演盤點、紀錄、支持與串聯的角色，讓老竹北人的故事留下來，也讓新竹北人逐漸成為地方故事的一部分，落實「傳承、融合、共好」。