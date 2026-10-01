不放大頭照改曬萌貓 魏嘉彥選舉看板「小肺霧」攻占街頭吸睛

花蓮市長參選人魏嘉彥競選看板出現新亮點，這次不以個人大頭照為主角，而是由陪伴自己的布偶貓「小肺霧」站上街頭看板，搭配「喵力全開、為魏嘉彥加油」標語及可愛造型，近期陸續現身花蓮市多處路段，藉此傳達空氣品質與動物保護等公共議題，吸引不少民眾目光。

魏嘉彥表示，「小肺霧」名稱除增添趣味，也希望提醒大家重視空氣品質問題，讓選舉文宣不只是宣傳候選人的工具，更能成為推廣公共議題的平台，目前相關看板已設置於富強路、裕民路、林政街、林森路及海濱街等地，希望透過不同於傳統選舉廣告的設計，讓選戰增添生活感與親和力。

他指出，未來文宣將融入「以認養代替購買」、「終養不棄養」等理念，希望藉由選舉期間提高社會對動物保護的關注。無論飼養犬貓或其他寵物，只要決定飼養，就應承擔照顧責任，給予完整陪伴，而非因一時興起而棄養。

看板中的「小肺霧」右肩還停著一隻小陸龜，魏嘉彥透露，自己過去除認養流浪犬貓外，也曾收養走失陸龜，因此特別將這項元素融入設計，希望傳達動物保護不僅限於犬貓，各類寵物都值得被善待與照顧。

魏嘉彥表示，過去在花蓮市公所服務期間，也曾透過相關業務配合防疫單位推動寵物照護及疫苗接種宣導。未來若有機會持續服務市民，也希望將生命教育與飼主責任觀念向下扎根，透過校園及社區活動推廣正確飼養觀念。

他說，接下來還將推出粉紅色系版本看板，並規畫延伸製作T恤及競選小物，讓「小肺霧」成為與市民互動的橋梁，除動物議題外，也將陸續提出親子政策、友善寵物空間、公共休憩設施及城市環境改善等主張，希望從市民日常需求出發，打造更宜居的生活環境。

魏嘉彥表示，未來將持續推動基礎建設、防災韌性及生活品質提升，同時增加親子公園、特色遊憩場域及運動休閒空間，讓不同年齡層與族群都能享有更完善的公共服務。