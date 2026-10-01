韓國瑜啟動輔選 民眾黨團：利用下班時間合理

九合一選戰升溫，立法院長韓國瑜4日將出席國民黨台中市長參選人江啟臣競選總部成立大會。民眾黨團今天表示，立法院長利用下班時間或請假輔選，都在合理範圍，且只要認同政治理念，民眾黨歡迎各黨派人士站台。

九合一選舉11月28日投票，立法院長韓國瑜作為國民黨內的人氣指標，也將開始下鄉輔選，10月4日先到台中市，出席江啟臣的競選總部成立大會，當天下午再到新北市，出席國民黨新北市長參選人李四川的造勢大會，後續也將替國民黨台南市長參選人謝龍介、高雄市長參選人柯志恩等人站台。

據了解，韓國瑜輔選對象還是以國民黨籍優先，相關輔選行程主要由各參選人陣營、地方黨部提出邀約，再配合立法院議程。至於未來是否會幫民眾黨參選人站台，要看黨中央及各地方黨部的規劃。

民眾黨團幹事長洪毓祥上午在民眾黨團「你的市長只作秀，我的市長要做事」記者會後，接受媒體訪問表示，立委職責就是監督政府、預算審查，問政還是主要的工作；立委、立法院正副院長利用下班時間或請假替特定政治人物或政黨輔選，都在合理範圍。

若韓國瑜幫民眾黨參選人站台，是否違反禁令，洪毓祥認為，那是國民黨內部規範問題；對民眾黨來說，只要認同政治理念，歡迎各黨派的人幫忙站台，「welcome，我們都歡迎」。