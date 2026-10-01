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邱臣遠提女性安心政見 推定點臨托、好孕專車

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
這次提出定點臨托、好孕專車、夜歸安心路線及心理諮商補助等政策，盼從托育、交通安全到身心支持，減輕女性在家庭與職場間的負擔。圖／邱臣遠競選團隊提供
這次提出定點臨托、好孕專車、夜歸安心路線及心理諮商補助等政策，盼從托育、交通安全到身心支持，減輕女性在家庭與職場間的負擔。圖／邱臣遠競選團隊提供

竹北市長參選人邱臣遠今天偕民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠、竹北東區議員參選人游雅婷，舉行「她在竹北，幸福永遠」女性安心政見記者會，提出定點臨托、好孕專車、夜歸安心路線及心理諮商補助等政策，盼從托育、交通安全到身心支持，減輕女性在家庭與職場間的負擔。

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邱臣遠表示，身為3個孩子的父親，他理解女性在家庭與職場間承擔的多重責任，這不只是個人課題，也是城市治理應面對的問題。

在托育方面，邱臣遠主張盤點各里民活動中心閒置時段，委託專業團隊提供夜間、假日定點臨托，並建立到宅坐月子媒合平台，利用公有場館結合在地資源開辦寒暑假陪伴營隊，減輕雙薪家庭照顧壓力。

交通與公共安全方面，他提出將現行產檢補助升級為「竹北好孕專車」電子乘車金，使用期限延伸至產後6個月，適用於產檢、產後就醫及幼兒預防接種；另將清查公園、巷弄、通學路段及公車站周邊照明盲區，補強路燈與監視設備，規畫「夜歸安心路線」，並增設親子廁所、哺集乳室及性別友善設施。

身心支持方面，邱臣遠提出延續15至64歲市民心理諮商補助，針對產後女性提供情緒調適支持及醫療轉介；另將在社區開辦骨質保健、防跌肌力課程，結合共餐及志工平台，照顧高齡女性需求。

陳琬惠表示，這套政見從女性日常生活出發，具體規畫托育與公共安全措施。游雅婷則指出，竹北托育量能仍有缺口，定點臨托及長假陪伴方案有助回應雙薪家庭需求，未來將推動社區空間盤點及文教資源整合。

竹北市長參選人邱臣遠今天偕宜蘭縣黨部主委陳琬惠、竹北東區議員參選人游雅婷，舉行「她在竹北，幸福永遠」女性安心政見記者會。圖／邱臣遠競選團隊提供
竹北市長參選人邱臣遠今天偕宜蘭縣黨部主委陳琬惠、竹北東區議員參選人游雅婷，舉行「她在竹北，幸福永遠」女性安心政見記者會。圖／邱臣遠競選團隊提供

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