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梁文韜提金門政策白皮書徵求意見 陳玉珍按既定規劃公布

中央社／ 金門1日電

無黨籍金門縣長參選人梁文韜今天公布政策白皮書芻議徵求意見；國民黨參選人陳玉珍競選辦公室表示，白皮書發布按既定規劃依序公布，未來包括整體願景等都會提出相關政見。

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梁文韜今天舉辦「兩岸和平由金廈撤軍談判開始暨縣政白皮書徵求意見說明」記者會，公布其涵蓋軍事、政治、經濟等領域白皮書芻議內容。梁文韜說，白皮書公開在個人網站上供大眾閱覽並徵求意見至21日，民眾可在其「梁文韜・金門走新路」臉書（Facebook）選舉粉絲頁表單中提出，最終版將在11月初公布。

梁文韜也說，今天是中華人民共和國成立77週年，呼籲北京政府一直念茲在茲的兩岸和平，「何不跟台北政府在金廈先實現永久和平？」台北與北京當局應正視金門鄉親不想戰也不想降的心聲，放下敵對思維坐下來重啟協商，優先研議及談判「金廈和平撤軍」、「福建永久終戰」，並立即先停止在金廈水域一切針對性軍事行動與演訓，讓國際社會相信兩岸政府並不樂見軍事對抗。

媒體提問事涉中央，地方政府如何參與，梁文韜表示，如當選縣長某程度已受到民意授權，重點是有沒有共識、意願希望兩邊去談，「我當然沒辦法逼迫兩邊中央政府，但如果民意有授權，那我們應該就有很大的說服力」。

陳玉珍競選辦公室則透過文字表示，有關政策推動白皮書發布都是按既定規劃時程安排依序公布，陳玉珍是現任立委，若有可以爭取的會向中央爭取，需要縣政府進行部分才會列在未來政策推動白皮書。

陳玉珍競選辦公室指出，政策內容方面除教師節當天發布教育8大政見，未來包括整體願景、觀光、婦幼、青年創業、醫療、智慧治理、長照、交通、經濟、永續、法律服務、金酒、兩岸議題等，都會提出相關政見。

陳玉珍競選辦公室表示，陳玉珍希望提出一套未來金門4年要「怎麼做、怎麼改變」行動方案，而非作文比賽，「如同她之前說要幫金門爭取更多中央統籌分配款，她就會去爭取擔任財委會召委，力推財政收支劃分法三讀通過，讓金門一年多50億元的預算可支配」。

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