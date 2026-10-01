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鄭朝方家族捲土地爭議？爆曾探詢「神去村」變更 竹縣府回應了

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
鄭朝方競選團隊發言人蘇愛婷指出，「神去村」與鄭家毫無關係。聯合報系資料照
鄭朝方競選團隊發言人蘇愛婷指出，「神去村」與鄭家毫無關係。聯合報系資料照

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方家族再捲土地開發爭議，遭爆曾與英業達創辦人葉國一鎖定竹東「神去村」，欲將遊憩用地變更為殯葬用地及營建土資場，並與縣長楊文科餐敘探詢可行性。縣府強調，所有案件均依既定程序及法定審查標準辦理，不因個別人士或外部因素差別待遇。

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據了解，「神去村」位於竹東五指山，原為渡假遊憩區開發案。2023年1月起，葉國一與中間人討論「神去村」變更地目方案。當時新竹縣政府規畫在湖口設置殯葬專區，引發地方抗爭，中間人曾詢問葉國一，是否拜訪縣長楊文科，了解縣府有無其他替代方案，以及對「神去村」變更為殯葬用地的態度。

爆料者指出，葉國一回覆中間人後續需積極進行的事項時，也曾註記「神去村變更地目的方案」。數日後，中間人再詢問，若約楊文科會面，就「神去村」土地變更為殯葬用地等議題交換意見是否合適，葉國一回覆「可以啊」。

2023年3、4月間，在中間人牽線下，鄭家與葉國一曾在竹北飯店邀楊文科餐敘，與會者包括前縣長鄭永金、胞弟鄭永堂、鄭朝鐘、鄭朝方、葉國一及代書王進祥等人。

據當天與會知情人士轉述，席間有人向楊文科分析「神去村」變更為殯葬用地及營建土資場的條件，希望縣府考量土地變更事宜，但楊文科當場拒絕，並表明任內不會處理殯葬園區相關建設。

鄭家近期也因「至善莊園」土地交易受到關注，該案買方之一為葉國一之子、英業達董事長葉力誠。爆料者質疑，鄭、葉兩家在土地投資、開發上有所往來，如今鄭朝方投入縣長選戰，若未來入主縣府，相關土地開發是否可能產生利益衝突，應對外說明。

針對外界關心竹東鎮「神去村」土地變更為殯葬用地一事，新竹縣政府產發處表示，經查目前相關局處「無相關案件紀錄、無相關執行事項」，爰不針對個案作評論。

縣府產發處強調，本府所有案件均依既定程序及法定審查標準辦理，不因個別人士或外部因素而有差別待遇，並兼顧地方發展、居民權益及土地合理利用，確保審查程序公平、公正，全力確保全體新竹縣民權益。

對此鄭朝方競選團隊發言人蘇愛婷指出，「神去村」與鄭家毫無關係。

針對外界關心竹東鎮「神去村」土地變更為殯葬用地一事，新竹縣政府產發處表示，本府所有案件均依既定程序及法定審查標準辦理。圖／新竹縣政府提供
針對外界關心竹東鎮「神去村」土地變更為殯葬用地一事，新竹縣政府產發處表示，本府所有案件均依既定程序及法定審查標準辦理。圖／新竹縣政府提供

鄭朝方 土地 英業達 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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