蘇巧慧提新北衛星變繁星 侯友宜：新北升格後已不是衛星

新北市選情激戰，民進黨新北市長參選人蘇巧慧提出「讓新北從衛星變繁星」的城市願景。不過新北市長侯友宜今天出席汙水下水道用戶接管突破130萬戶活動時直言，新北市升格後，透過推動軌道建設、地下汙水接管等大建設，展現具有特色文化的大城市格局，已經不是別人的衛星城市，是獨立的全國大城市，且他強調自己「不是在開大支票」，是一步一步把建設做出來。

侯友宜表示，新北升格後到現在，每一區都有自己的主體性，也都有自己的榮耀與光榮心，具有地方特色文化與城市大格局市府這幾年努力拚的，就是新北市的「主體性」。

侯友宜指出，除汙水下水道建設，新北近年軌道建設也持續推進，目前軌道建設達108公里，是全台灣最長，是位於千萬人口的核心，應該要為自己的發展感到驕傲。

侯友宜表示，汙下水道是看不到的地下工程，過去推動時面臨經費、施工以及民眾接受度等多重挑戰，尤其工程進入後期，經常碰到違建、私有土地、拆牆等問題，里長往往必須站在第一線協調，特別感謝里長與市民支持。

侯友宜說，自己擔任市長8年期間，新北每年平均接管5萬戶，是全台每年接管量最高的城市，如今累積突破130萬戶，汙水處理率達93%、處理量達110萬噸，都是全國第一。

他強調，汙水下水道完成後民眾能直接感受到環境改善，包括後巷安全、環境整潔，還可以重新彩繪美化，許多「黑龍江」臭水溝現在已經「看到鳥仔、看到青蛙、看到魚仔」，才是建設最直接的成果。

侯友宜提到新北市財政條件相對有限，市府預算長期低於六都平均，但新北透過捷運37處聯合開發創造財源，也將相關資源投入公托、公幼、日照等市民需要的建設，中央沒給的，靠自己。

侯友宜強調，新北市的城市建設不會因為市長任期結束就停止，汙水下水道也將持續往前推進，目標119年達到140萬戶。他說，這不只是單一建設的目標，而是展現新北作為大都市的決心。

侯友宜說，新北市在「2026幸福城市指數（Happy City Index）」評比結果，新北市於全球251個入榜城市中名列第44名，是全台第一，「我們是一個主體性最光榮的新北市」。