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朱立倫土城站台力挺李四川 市場掃街「凍蒜」聲不斷、喊接棒新北建設

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（前排右四）與前新北市長朱立倫（前排右五））及在場嘉賓今天在土城五穀先帝廟前合影。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（前排右四）與前新北市長朱立倫（前排右五））及在場嘉賓今天在土城五穀先帝廟前合影。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天上午與前新北市長朱立倫土城五穀先帝廟參拜，兩人隨後走進土城公有零售市場及和平路市場掃街，沿途不時傳出「凍蒜」聲，有攤商送上菜頭、蒜頭、鳳梨，也有民眾拿起手機自拍、機車騎士停下來合影。朱立倫一路替昔日市府老戰友站台，細數捷運、橋梁及運動中心等建設，稱李四川兼具「執行力、協調力、同理心」；李四川則表示，將接下朱立倫、侯友宜這一棒，「好的建設把它顧好，還沒完成的我會接著完成」。

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兩人一早先進入五穀先帝廟參拜，離開廟宇後沿著市場一路與攤商握手、寒暄。菜市場人潮間，不時有民眾靠上前要求合影，攤商也陸續送上象徵「好彩頭」、「凍蒜」及「旺旺來」的菜頭、蒜頭與鳳梨，讓掃街氣氛一路熱鬧到市場外。

李四川表示，自己與侯友宜過去都曾在朱立倫市府擔任副市長，新北升格後，許多建設就是一棒接一棒推進，從朱立倫交棒給侯友宜，如今自己投入市長選舉，希望有機會再把這一棒接下來。

李四川說，包括捷運、土城醫院及國民運動中心等，都不是一任市長能夠完成，而是歷經不同階段規畫、推動，「好的建設把它顧好，還沒完成的我會接著完成」，未來也會在朱立倫、侯友宜奠定的基礎上，繼續完成各項建設及政見。

談到土城在地建設，李四川表示，自己過去曾參與土城醫院推動，從地方協調、遷墳到後續興建，都仰賴團隊及第一線人員多年努力。未來也將持續擴充土城醫療園區量能，並朝高齡醫療、長照及社福整合方向規畫。

朱立倫則表示，今天回到新北、回到土城，看到許多老朋友，也看到過去規畫的建設一一完成，感觸很多。他細數板南線延伸頂埔、三鶯大橋、三鶯二橋及國民運動中心等建設，都有李四川參與其中，強調重大建設不是一個人完成，而是靠團隊一棒接一棒。

朱立倫也說，新北未來還有三鶯線延伸桃園、北北基桃交通整合及新北大巨蛋等重大建設待推進，認為李四川過去展現的執行力、協調力及同理心，正是推動市政所需的能力。

掃街行程尾聲，兩人仍不斷被民眾攔下合照，沿途加油聲、凍蒜聲此起彼落。新北市議員洪佳君、林金結、黃永昌、呂家愷及議員參選人鄧凱勛等人也陪同走訪。

國民黨新北市長參選人李四川今天走訪土城公有零售市場及和平路市場，沿途與攤商、民眾握手互動並合影。記者季相儒／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天走訪土城公有零售市場及和平路市場，沿途與攤商、民眾握手互動並合影。記者季相儒／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（右二）今天走訪土城公有零售市場及和平路市場，攤商送上鳳梨為李四川加油。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（右二）今天走訪土城公有零售市場及和平路市場，攤商送上鳳梨為李四川加油。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天走訪土城公有零售市場及和平路市場，沿途與攤商、民眾握手互動並合影。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天走訪土城公有零售市場及和平路市場，沿途與攤商、民眾握手互動並合影。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（右）今天走訪土城公有零售市場及和平路市場，攤商送上菜頭為李四川加油。記者季相儒／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（右）今天走訪土城公有零售市場及和平路市場，攤商送上菜頭為李四川加油。記者季相儒／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（中）與前新北市長朱立倫（左三）及在場嘉賓今天在土城五穀先帝廟前合影。記者季相儒／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）與前新北市長朱立倫（左三）及在場嘉賓今天在土城五穀先帝廟前合影。記者季相儒／攝影

前新北市長朱立倫今天陪同李四川走訪土城市場，沿途與攤商及民眾寒暄、合影。記者張策／攝影
前新北市長朱立倫今天陪同李四川走訪土城市場，沿途與攤商及民眾寒暄、合影。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（右三）今天與前新北市長朱立倫（右二）赴土城五穀先帝廟參拜祈福。記者季相儒／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（右三）今天與前新北市長朱立倫（右二）赴土城五穀先帝廟參拜祈福。記者季相儒／攝影

前新北市長朱立倫（右）今天陪同李四川走訪土城市場，沿途與攤商及民眾寒暄、合影。記者張策／攝影
前新北市長朱立倫（右）今天陪同李四川走訪土城市場，沿途與攤商及民眾寒暄、合影。記者張策／攝影

李四川 朱立倫 土城 2026九合一選舉 新北市選舉

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