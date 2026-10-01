朱立倫、李四川同搭三鶯線憶建設往事 李：接朱、侯這一棒續延伸八德

國民黨新北市長參選人李四川今天偕同前新北市長朱立倫搭乘三鶯線，兩人一路回憶過去推動捷運建設的過程。朱立倫表示，三鶯線、新北市美術館及沿線公共建設，都歷經許多協調與施工難題，稱重大建設「不是光說，而是真正能夠做事」；李四川則表示，未來要接下朱立倫、侯友宜這一棒，持續推動三鶯線延伸桃園八德及新北大巨蛋等建設。

朱立倫表示，所有重大建設完成都靠團隊共同努力，李四川過去在新北市府任職期間，展現執行力、協調力，「尤其非常有耐心、愛心」，包括三鶯線、美術館、沿線橋梁及各項公共建設，都有李四川參與。

朱立倫說，剛才兩人一路搭車，也談起不少當年推動建設時的故事，「中間遇到了種種困難」，如今看到三鶯線完成，感觸很多。他表示，新北接下來不只有三鶯線，三鶯線還要延伸八德，周邊另有新北大巨蛋等重大建設，希望未來能持續推進。

李四川則回憶，三鶯線在朱立倫擔任市長期間規畫，歷經侯友宜8年任期後完成。沿線施工期間曾碰到不少問題，各車站在規畫過程也面臨地方不同意見，都必須逐一協調、解決，如今通車後除改善交通，也帶動三鶯地區觀光人潮。

李四川表示，未來若有機會接棒市政，將延續朱立倫、侯友宜任內的建設，「我現在要接朱市長跟侯市長這一棒」，持續把交通路網串接起來，包括三鶯線延伸桃園八德及新北大巨蛋等建設，都會一一接續推動、完成。

國民黨新北市長參選人李四川（右）今天偕同前新北市長朱立倫搭乘三鶯線。記者季相儒／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天偕同前新北市長朱立倫搭乘三鶯線。記者季相儒／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（左）今天偕同前新北市長朱立倫搭乘三鶯線。圖／李四川競辦提供