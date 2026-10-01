賴總統上班時間輔選沈伯洋 蕭旭岑：交通費用是否公帑埋單？

兼任民進黨主席的賴清德總統昨出席民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部開箱，遭質疑行政不中立。國民黨副主席蕭旭岑今天表示，民進黨應該講清楚，賴總統參與這個行程是公務或選務？車輛油資是不是公帑埋單？

蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪指出，當年馬英九總統輔選，民進黨是用放大鏡來檢視，包含搭乘空軍一號行政專機的油錢是國家付還是黨部付？請問現在民進黨有嗎？

蕭旭岑質疑，賴總統去沈伯洋競總開箱，是選務活動還是公務活動？他的致詞都是在攻擊或影射台北市長蔣萬安、輔選沈伯洋，這到底是公務還是選務？交通費用是自己出、民進黨出還是國家出？

蕭旭岑表示，做政治還是要有基本標準，現在回過來檢視賴總統，總統辦公室或者是總統府要出來說明一下，這些行程到底是屬於選務還是公務？如果是選務，是不是要交代一下，他搭乘的交通費用，是納稅人出還是民進黨中央來付？不要換成民進黨執政，就都可以混為一談。

對於賴總統以「甘蔗」暗酸蔣萬安，蕭旭岑表示，沈伯洋和賴清德的作為，就是要把蔣萬安困在台北市，不讓他出來輔選。一個很簡單的事情卻被無限放大，顯示民進黨對蔣萬安沒什麼可以打的，只能打這種很無聊的事情。