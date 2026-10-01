賴清德總統加持、百工百業集結 莊競程10月24日成立競總

民進黨新竹市長參選人莊競程今宣布，10月24日將舉行競選總部暨百工百業後援會成立大會，賴清德總統、外交部長林佳龍、立委柯建銘將到場力挺，並由眼科醫師吳國治出任後援會總會長；莊也公布最新競選海報，訴求新竹建設應加速衝刺。

莊競程表示，新竹市是全球重要半導體產業聚落，素有「科技城市」之稱，但城市基礎建設與市民生活品質仍有持續提升空間，城市競爭力也必須與時俱進。

他指出，現在是新竹市持續向前的重要時刻，包括交通、教育、防災及市民休憩等面向，都是市民關心的生活議題，需要系統性檢討與改善，讓城市建設跟上產業發展與人口需求。

莊競程強調，新竹市建設不僅要加速，更要衝刺，近期也廣邀百工百業張貼競選海報，從機車維修行、藥局、鐘錶店、美容、五金材料、機電工程到餐飲業，希望透過各行各業串聯，凝聚市民支持。

莊競程表示，競選總部暨百工百業後援會成立大會將於10月24日上午10時，在港南艾茉爾餐廳舉行，屆時賴清德、林佳龍、柯建銘等人將到場，正式為後續選戰集結造勢。

民進黨新竹市長參選人莊競程今宣布，10月24日將舉行競選總部暨百工百業後援會成立大會。圖／莊競程辦公室提供

民進黨新竹市長參選人莊競程今宣布，10月24日將舉行競選總部暨百工百業後援會成立大會。圖／莊競程辦公室提供