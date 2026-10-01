惹怒動漫圈！沈伯洋競選主視覺怎被抓包是AI？日漫專家揪出「1致命部位」

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨（30）日舉辦「洋流號」記者會，宣布啟動深入全市6個議員選區的巡迴計畫，未料剛公布的競選主視覺卻意外引發爭議。畫面中沈伯洋化身戴船長帽、繫水手領巾的2D動漫形象，隨即遭社群平台上的繪師與動漫圈人士質疑是「AI生成產物」。知名日漫譯者更直接點出畫面的致命破綻，直言人物「那隻精緻到把自己耳朵抓下來的手」早已露餡。

動漫專家揪細節破綻：踩中ACG圈大忌

沈伯洋競選主視覺「洋流號」亮相後，隨即引發創作圈廣泛討論。時常評論時事的知名日本動漫翻譯者「譯者K.K.」黃牧仁在臉書發文指出，這張圖之所以迅速被辨識為生成式AI作品，關鍵就在於細節處理上的生理邏輯謬誤，「看那隻精緻到把自己耳朵抓下來的手手就知道了」。

黃牧仁直言，生成式AI向來是ACG創作圈（指喜愛動畫（Anime）、漫畫（Comic）與遊戲（Game）的同好社群與文化圈）極為敏感的話題與禁忌，幾個月前同黨新北市長參選人蘇巧慧才因使用AI動畫製作競選影片遭到輿論檢視，如今沈伯洋團隊再度以AI協作圖作為競選主視覺，無疑在「動漫宅」人設上再度受創。

坦承繪圖過程「使用AI輔助」 沈伯洋宣布全面停用

面對排山倒海的質疑，沈伯洋緊急在Threads發布聲明並於快閃活動中向外界致歉。沈伯洋說明，這次「台北大洋流」的視覺是由台灣繪師與團隊共同原創規劃，從世界觀架構、角色故事到影像敘事皆有明確概念，但在製作過程中，繪師確實使用了生成式AI技術作為輔助工具。

沈伯洋強調，在專案初期即要求創作主導權必須在人、AI僅能作為工具輔助，但他也坦言「新技術如何運用、能用到何種程度值得社會持續討論」。為平息各界疑慮並尊重創作者專業，團隊已決定即日起全面停止使用該張爭議主視覺。

網諷沈伯洋人設翻車：在日本得下台

此外，針對記者會簡報中一度將「內湖」誤植為「內胡」的錯字風波，沈伯洋也承認是團隊校對作業疏失，會後已在第一時間更正，未來將嚴格要求把關細節。

不少網友也紛紛留言表示，「建議不要再讓那個繪師碰你們競選相關的事務了」、「其實很多繪師都主動繪圖表達支持，不如趁這個機會開放自由投稿」。然而也有人認為沈伯洋要大方說清楚，「AI到底是輔助了1%還是99%？」、「挺ACG卻用AI製圖，這在日本是會炎上到要下台的程度」、「辭立委謝罪吧，再想騙ACG族群的票啊，丟臉！」