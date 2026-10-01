批沈伯洋換位子就換腦袋 賴士葆：不用為當年惡評中天道歉？

國民黨立委徐巧芯指出民進黨台北市長參選人沈伯洋，曾在2020年擔任中天新聞台換照聽證會鑑定人，沈伯洋是中天關台推手。國民黨立委賴士葆表示，沈伯洋換了位子，就換了腦袋，如今面對洋流新聞樂開懷，難道不用為當年惡評中天的行為道歉。

徐巧芯在臉書發文，2020年10月26日，沈伯洋以台灣人權促進會副會長身分，擔任中天換照聽證會七名鑑定人之一，對中天新聞表達不予換照，後續才有關台事件。沈伯洋以韓流為由，所立下的神聖道德標準，難道不必拿來檢驗如今的洋流。

賴士葆今天也在臉書表示，沈伯洋過去當關台中天的劊子手，認為一天到晚報導韓流不行，結果現在綠媒每天報洋流，反而樂在其中。沈伯洋換了位子，就換了腦袋，過去向蔡英文總統表忠當側翼，立下御前打手功勞，現在要選台北市長，面對洋流新聞就樂開懷，難道不用為當年惡評中天的行為道歉。