彰化縣議長謝典霖被類似「抄家」 蕭旭岑：民進黨對彰化勢在必得

彰化縣議長謝典霖和父親謝新隆涉貪及賄選被羈押，國民黨副主席蕭旭岑今表示，之前有想過謝典霖家族可能被「抄家」，沒想到司法有那麼大動作和手段，但這反而也刺激彰化縣各方力量，對國民黨彰化內部整合還是有一種加速作用。

蕭旭岑今接受中廣節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，被問到彰化縣選情。蕭旭岑表示，國民黨縣長候選人魏平政在被提名後，選情穩步地上揚，因為他本身條件當然不用講，以前當國民黨考紀會主委，又是一位很好的律師。

蕭旭岑說，重點是在於魏平政擔任候選人之後，他跟彰化縣黨部主委蕭景田談過，就是魏平政的行腳整個身段，加上競選團隊整個投入，讓人非常地佩服，魏平政選情逐漸加溫中。

蕭旭岑指出，彰化國民黨必須警惕的是縣議長謝典林家族突然間類似被抄家，這個當然國民黨之前有想過，但是也沒想到司法會有這麼大的動作跟手段，這已連帶對彰化國民黨的派系、家族，整個引起實質上衝擊，所以從這個角度來看，看得出來民進黨跟賴政府對彰化是用非常大的力量，要勢在必得。

蕭旭岑接著說，但是他覺得民進黨本身也不是完全整合，邱建富也出來選，所以國民黨還是要有信心，在這剩下的時間內即使遇到縣議長謝典霖被收押的打擊，反而刺激國民黨彰化縣各方力量，會有一種加速凝聚的效果，因為大家這個是唇亡齒寒，看到司法手段這麼激烈，居然連現任議長都被收押，所以他覺得對國民黨彰化內部整合還是有一種加速作用。

蕭旭岑進一步解釋加速作用，是國民黨支持者對整個選情一種所謂類似危機感，也就是說國民黨縣議長都被司法手段對付的時候，剛才講到今年選情較冷，國民黨怕投票率不如以往，但是有民進黨這樣的手段，他覺得對彰化各方人士或是國民黨支持者來講也是一種刺激作用，覺得就像這樣的手段跟這樣的作為，還是要站出來用選票表達社會大眾的態度，所以他覺得這個當然對國民黨基層凝聚來講是有一個相當作用，但是必須持續努力。

王淺秋問到縣長王惠美迄今未表態支持魏平政，蕭旭岑說，王惠美是國民黨提名的，兩次參選縣長都高票當選，如果沒有國民黨支持者的支持，她也不會有這樣的結果，所以就他認識的王惠美縣長，是一個顧全大局的人，而且她也說過她是忠貞國民黨黨員，她對國民黨栽培非常銘記在心裡，他認為王惠美對魏平政的支持是不會有疑問的

王淺秋追問，所以國民黨做了什麼努力？她什麼時候才會真的站出來表態或是站台？蕭旭岑回答說，其實不只是國民黨中央，國民黨內各方人士也都正在做一些溝通，他想王縣長本身對國民黨的支持是絕對沒有問題，因為涉及到一些選情他這大概也只能說到這邊，但是他對王惠美縣長是很有信心。