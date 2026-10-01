民眾黨團點名沈伯洋選舉才支持營養午餐專法 「最近的路就是繞遠路」

立法院新會期本周開議，民眾黨團幹事長洪毓祥今天說，民進黨台北市長參選人沈伯洋先是表態支持營養午餐專法，後來又提出餐費調整、「一定要讓自費回來」，最後則是澄清「不是反對免費，而是要有彈性」，麻煩沈伯洋回到立法院好好討論，盡速讓營養午餐專法完成三讀。

民眾黨立院黨團上午舉行「你的市長只作秀？！我的市長要做事！」記者會。洪毓祥在會中表示，民進黨立委不做正事，只會搞認知作戰，藉由散播不實資訊打壓在野黨，只要在野黨推出福國利民的法案，民進黨一定先是全力阻擋，而等到選舉就進入騙票模式。

洪毓祥指出，沈伯洋在競選官網列出「倡議營養午餐專法」政見五大重點，包括在地小農與校園合作、深化食農教育、推動營養教育與飲食素養等，民眾黨團早在2021年就提出「學校供餐法」，2024年也再度提案送到立法院會一讀，民進黨完全執政時期不處理，如今等到選舉才說要立專法，真的是所謂「沈式邏輯」、「最近的路就是繞遠路」。

洪毓祥質疑，沈伯洋前言不對後語，先是反對免費營養午餐「一定要讓自費回來」，結果過幾天後又改口「沒有反對免費」，民進黨新北市長參選人蘇巧慧、彰化縣長參選人陳素月同樣支持營養午餐專法，民眾黨團呼籲這些帶職參選的民進黨立委，除了跑選舉也應該回到立法院認真實踐。

民眾黨立委蔡春綢表示，針對營養午餐專法的人事與經費問題，教育部一直聲稱要和地方政府協調，她會要求在這個會期提出協調結果，同時也喊話民進黨立委回到立法院好好工作，「台灣營養午餐落後日本72年、落後韓國45年，難道不用努力追趕嗎？請民進黨立委趕快回來好好上班，不要只會當沈伯洋保母！」

民眾黨立委邱慧洳說，既然沈伯洋、蘇巧慧都表態支持營養午餐專法，那就應該齊心協力讓專法盡速三讀通過，趕上他國腳步把健康還給孩童。