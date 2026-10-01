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因應縣長選戰！陳玉珍卸下國民黨金門黨部主委 楊鎮浯接棒

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
國民黨中央今天宣布，現任金門縣黨部主委、縣長參選人陳玉珍因投入選戰，辭去主委職務，改聘為政策委員會副執行長。聯合報系資料照
國民黨中央今天宣布，現任金門縣黨部主委、縣長參選人陳玉珍因投入選戰，辭去主委職務，改聘為政策委員會副執行長。聯合報系資料照

國民黨中央今天宣布，現任金門縣黨部主委、縣長參選人陳玉珍因投入選戰，辭去主委職務，改聘為政策委員會副執行長；金門縣黨部主委則由前金門縣長楊鎮浯接任，未來將負責地方黨務及選舉輔選工作。

2026九合一選舉

陳玉珍自2024年8月1日接任金門縣黨部主委，任內推動地方黨務，今年獲國民黨提名參選金門縣長後，隨著選務工作逐漸繁重，決定卸下黨部主委職務，將更多時間投入縣長選舉。

國民黨表示，考量陳玉珍長期熟悉金門地方事務及黨務運作，卸下主委後並非淡出地方選務，而是轉任政策委員會副執行長，持續協助推動金門縣黨務及競選輔選工作。

接任金門縣黨部主委的楊鎮浯，則是金門政壇熟面孔，曾任金門縣長、立法委員、台北農產運銷公司董事長，以及金門縣政府觀光處處長、交通旅遊局局長等職，具備地方行政及選舉輔選經驗。國民黨中央此次安排楊鎮浯接掌黨部，也讓地方黨務與縣長選戰形成新的分工。

地方人士認為，陳玉珍卸下黨部主委後，可將主要心力集中在縣長選舉，楊鎮浯則負責黨務整合與輔選，兩人分工較為明確，也算是黨內對楊鎮浯退選縣長「顧全大局」的一個交代，對國民黨而言，此時調整地方黨部人事，除了因應參選人角色轉換，也有穩定地方組織、強化選戰運作的意味。

也有民眾觀察，楊鎮浯過去曾擔任縣長及立委，對金門地方政治生態並不陌生，如今重新接掌黨部，後續如何與陳玉珍競選團隊合作與協調，及能否將黨務系統與選戰有效銜接，都將成為地方關注焦點。

國民黨指出，楊鎮浯接任後將持續推動金門地方黨務及競選輔選工作，並與轉任政策委員會副執行長的陳玉珍相互協助，投入金門縣黨務及選舉工作。隨著縣長選舉逐步進入競爭階段，國民黨金門地方組織也正式進入「黨務、選務分工」的新布局。

國民黨中央今天宣布，現任金門縣黨部主委、縣長參選人陳玉珍因投入選戰，辭去主委職務，金門縣黨部主委則由前金門縣長楊鎮浯接任，未來將負責地方黨務及選舉輔選工作。聯合報系資料照
國民黨中央今天宣布，現任金門縣黨部主委、縣長參選人陳玉珍因投入選戰，辭去主委職務，金門縣黨部主委則由前金門縣長楊鎮浯接任，未來將負責地方黨務及選舉輔選工作。聯合報系資料照

陳玉珍 楊鎮浯 金門 2026九合一選舉

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