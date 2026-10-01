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影／李四川談三鶯文化廊帶 串聯美術館、陶博館盼吸引觀光客
國民黨新北市長參選人李四川今天偕同新北市前市長朱立倫搭乘三鶯線，談及新北市美術館推動歷程。朱立倫回憶，美術館所在地早年「幾乎是個垃圾場」，經環境整頓、規畫及多次協調後才逐步成形。
李四川透露，美術館當年招標並不順利，「如果我沒有記錯，大概發包了十幾次都沒有辦法發包成」，後續透過調整工程內容、部分減項及增加預算，才順利完成發包。李四川表示，下一階段不只是完成單一建設，而是串聯新美館、鶯歌陶博館及鶯歌老街，若未來交通進一步銜接桃園，可吸引更多觀光客進入土樹三鶯，延長停留時間，「晚上能夠留在這裡，好好來享受很多文化的旅遊」。
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