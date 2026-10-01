快訊

亞運射箭／張正韋不敵南韓完美表現摘銀 隊史首面複合弓個人獎牌

台中榮總代刀風暴 幫病患開刀的醫材廠商僅高中畢業

打死權利車行同事！凶嫌載屍高雄往返台東332公里才自首 凶器疑拋大海

聽新聞
0:00 / 0:00

梁文韜拋「金廈和平撤軍」主張 喊話兩岸：坐下重啟協商 談永久終戰

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
除了兩岸和平議題，金門縣長參選人梁文韜也公布縣政白皮書芻議，涵蓋軍事、政治、經濟、福利、環保、觀光、文化、產業、教育及醫療等領域。記者蔡家蓁／攝影
除了兩岸和平議題，金門縣長參選人梁文韜也公布縣政白皮書芻議，涵蓋軍事、政治、經濟、福利、環保、觀光、文化、產業、教育及醫療等領域。記者蔡家蓁／攝影

金門縣長參選人梁文韜今天上午召開「兩岸和平由金廈撤軍談判開始暨縣政白皮書徵求意見說明」記者會，拋出「金廈和平撤軍」、「福建永久終戰」主張，呼籲台北、北京放下敵對思維，立即重啟協商，優先研議金廈雙向撤軍及永久終戰，並停止金廈水域針對性軍事行動與演訓。

2026九合一選舉

梁文韜表示，金門歷經古寧頭戰役、八二三砲戰及長期戰地政務，鄉親最清楚戰爭的殘酷與和平的珍貴。他認為，當前各界討論「金廈融合發展」，但若前線海域戰火陰影未散、雙方持續軍事對峙，即使推動重大經濟建設，也難免讓人才與外來投資有所顧慮。

他進一步主張，金廈若要進一步融合，應以「永久終戰、雙向撤軍、全面去軍事化」為前提，包括正規軍事力量撤離，由海巡、民防及民事安全機制維持常態秩序，讓金廈逐步轉型為和平區。至於金廈大橋等重大建設，他認為也應建立在解除軍事對峙、確立互信的基礎上。

梁文韜說，自己願扮演兩岸和平橋樑，向台北、北京傳達金門鄉親「不想參戰，也不用投降」的心聲。他並藉中國大陸「十一」國慶喊話，北京政府長期倡議兩岸和平，何不先從金廈實現永久和平開始，讓國際社會看到兩岸並不樂見軍事衝突。

除了兩岸和平議題，梁文韜也公布縣政白皮書芻議，他表示，從年初開始思考金門未來發展，4月決定參選縣長後加快政策規劃，經過多月的資料蒐集、基層走訪及各界意見基礎上，並運用AI協助，完成7大單元、22冊、逾40萬字的白皮書，涵蓋軍事、政治、經濟、福利、環保、觀光、文化、產業、教育及醫療等領域。

梁文韜表示，這次將以選直轄市長的政策規格參選金門縣長，希望透過白皮書公開討論，擴大地方政策辯論空間，目前完整版本已開放外界參閱，並徵求具體意見至10月21日，最終版預計10月底至11月初公布；未來7周也將陸續介紹7大單元，本周首先聚焦「福建永久終戰及金廈和平撤軍」。

同為縣長參選人的黃世團，則於今天起在金門航空站藝文走廊舉辦「意象的挑戰與突破」個人畫展，透過具象、抽象、色彩與線條等創作，呈現藝術探索與突破，也希望讓旅客及在地民眾在行旅之間接觸藝術，為機場公共空間增添人文氣息。

金門縣長參選人梁文韜今天召開「兩岸和平由金廈撤軍談判開始暨縣政白皮書徵求意見說明」記者會，拋出「金廈和平撤軍」、「福建永久終戰」主張，呼籲台北、北京放下敵對思維，立即重啟協商。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長參選人梁文韜今天召開「兩岸和平由金廈撤軍談判開始暨縣政白皮書徵求意見說明」記者會，拋出「金廈和平撤軍」、「福建永久終戰」主張，呼籲台北、北京放下敵對思維，立即重啟協商。記者蔡家蓁／攝影

梁文韜 和平 撤軍 2026九合一選舉 金門縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金門電影院接連熄燈 石兆瑉競總成立不辦造勢改「送電影進社區」

劉大年／美中管控競爭下的台灣

陳玉珍拚選舉辭國民黨金門縣黨部主委 楊鎮浯接任相助

小三通行李新制明上路！免費託運10公斤砍一半、超重每公斤30元

相關新聞

彰化縣議長謝典霖被類似「抄家」 蕭旭岑：民進黨對彰化勢在必得

彰化縣議長謝典霖和父親謝新隆涉貪及賄選被羈押，國民黨副主席蕭旭岑今表示，之前有想過謝典霖家族可能被「抄家」，沒想到司法有那麼大動作和手段，但這反而也刺激彰化縣各方力量，對國民黨彰化內部整合還是有一種加速作用。

賴總統上班時間輔選沈伯洋 蕭旭岑：交通費用是否公帑埋單？

兼任民進黨主席的賴清德總統昨出席民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部開箱，遭質疑行政不中立。國民黨副主席蕭旭岑今天表示，民進黨應該講清楚，賴總統參與這個行程是公務或選務？車輛油資是不是公帑埋單？

柯志恩稱「高雄若輸不能怪陳其邁」 本尊反酸柯的背後是鄭麗文

國民黨高雄市長參選人柯志恩認為，民進黨若輸掉高雄，是賴清德總統堅持推新潮流人選賴瑞隆，不能怪罪陳其邁輔選不力，賴清德2028年會更需要陳其邁。陳其邁希望柯志恩不用擔心他的未來，也暗酸票投柯志恩就是支持鄭麗文及背後的國民黨團隊。

柯文哲彰化輔選談「洋流」：500人喊凍蒜「往往以為全世界都支持你」

前民眾黨主席柯文哲今天到彰化，預計一整天為黨內參選人輔選。對於民進黨台北市長參選人沈伯洋帶起的「洋流」，柯文哲表示，政黨一般都有一定實力，可以運作到一定的支持量，「當500人圍著喊凍蒜，往往會以為全世界都支持你」，但網路聲量交叉比較、民調還是可以提供客觀數字，與現場看到的情況還是有差別。

曾聖凱提「新傳統」文化願景 串聯老竹北記憶與新居民

竹北市長參選人曾聖凱提出「新傳統」文化願景，以「傳承、融合、共好」為主軸，主張市公所整合社區、里鄰、地方耆老與青年力量，保存竹北地方文化與庄頭記憶，也讓年輕世代及新居民有更多參與機會。

不放大頭照改曬萌貓 魏嘉彥選舉看板「小肺霧」攻占街頭吸睛

花蓮市長參選人魏嘉彥競選看板出現新亮點，這次不以個人大頭照為主角，而是由陪伴自己的布偶貓「小肺霧」站上街頭看板，搭配「喵力全開、為魏嘉彥加油」標語及可愛造型，近期陸續現身花蓮市多處路段，藉此傳達空氣品質與動物保護等公共議題，吸引不少民眾目光。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。