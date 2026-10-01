梁文韜拋「金廈和平撤軍」主張 喊話兩岸：坐下重啟協商 談永久終戰

金門縣長參選人梁文韜今天上午召開「兩岸和平由金廈撤軍談判開始暨縣政白皮書徵求意見說明」記者會，拋出「金廈和平撤軍」、「福建永久終戰」主張，呼籲台北、北京放下敵對思維，立即重啟協商，優先研議金廈雙向撤軍及永久終戰，並停止金廈水域針對性軍事行動與演訓。

梁文韜表示，金門歷經古寧頭戰役、八二三砲戰及長期戰地政務，鄉親最清楚戰爭的殘酷與和平的珍貴。他認為，當前各界討論「金廈融合發展」，但若前線海域戰火陰影未散、雙方持續軍事對峙，即使推動重大經濟建設，也難免讓人才與外來投資有所顧慮。

他進一步主張，金廈若要進一步融合，應以「永久終戰、雙向撤軍、全面去軍事化」為前提，包括正規軍事力量撤離，由海巡、民防及民事安全機制維持常態秩序，讓金廈逐步轉型為和平區。至於金廈大橋等重大建設，他認為也應建立在解除軍事對峙、確立互信的基礎上。

梁文韜說，自己願扮演兩岸和平橋樑，向台北、北京傳達金門鄉親「不想參戰，也不用投降」的心聲。他並藉中國大陸「十一」國慶喊話，北京政府長期倡議兩岸和平，何不先從金廈實現永久和平開始，讓國際社會看到兩岸並不樂見軍事衝突。

除了兩岸和平議題，梁文韜也公布縣政白皮書芻議，他表示，從年初開始思考金門未來發展，4月決定參選縣長後加快政策規劃，經過多月的資料蒐集、基層走訪及各界意見基礎上，並運用AI協助，完成7大單元、22冊、逾40萬字的白皮書，涵蓋軍事、政治、經濟、福利、環保、觀光、文化、產業、教育及醫療等領域。

梁文韜表示，這次將以選直轄市長的政策規格參選金門縣長，希望透過白皮書公開討論，擴大地方政策辯論空間，目前完整版本已開放外界參閱，並徵求具體意見至10月21日，最終版預計10月底至11月初公布；未來7周也將陸續介紹7大單元，本周首先聚焦「福建永久終戰及金廈和平撤軍」。

同為縣長參選人的黃世團，則於今天起在金門航空站藝文走廊舉辦「意象的挑戰與突破」個人畫展，透過具象、抽象、色彩與線條等創作，呈現藝術探索與突破，也希望讓旅客及在地民眾在行旅之間接觸藝術，為機場公共空間增添人文氣息。