影／競總主視覺用AI輔助生成惹議下架 沈伯洋致歉：選後討論規範

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天競選總部開幕，遭質疑活動簡報主視覺圖疑用AI輔助引發爭議，沈伯洋今天出席台灣國際照顧博覽會，會前接受媒體記者聯訪，針對此事致歉表示，團隊繪師繪製過程使用AI輔助，選舉期間將不會再使用這張圖，並強調AI在不同使用確實要有規範，未來入主市府盼能引導，透過政府來討論。

沈伯洋說繪師在畫的過程有使用AI輔助，團隊不會說AI輔助一定不行，但比例要怎麼拿捏確實非常重要，因此才第一時間說不要再用這張圖，台灣有非常多創作者，也看到事件發生後很多創作者在Threads上發布自己的作品，也很想問各位可不可以授權等等，看怎麼集合大家的創意。

沈伯洋強調AI在文學、論文寫作、繪畫等，每一種不同使用，其實應該都有不同規範，但也滿仰賴社群經過討論，看大家認為的趨勢及能夠接受的條件為何，會是一個很長時間、滾動式修正的過程，這次選舉期間不多，只要還沒有定案基本上就不去使用它。