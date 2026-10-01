賴瑞隆推首部競選影片 柯志恩掃市場拚陸戰

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今早站路口拜票，推出首部競選廣告「百變隆隆」，陸空戰並進。國民黨高雄市長參選人柯志恩則跑多個市場拜票，展現拚陸戰、深入基層搏感情的決心。

賴瑞隆一早偕多名市議員及市議員參選人站路口，宣布啟動「陸空戰計畫」，倒數階段將全面深入11個市議員選舉區域，力拚「市長接棒、議會過半」。

同時，賴瑞隆也推出首部競選廣告「百變隆隆」，同步推動空戰。影片由賴瑞隆一人分飾多角，如頂著白髮的「阿公隆隆」關心敬老卡能否加碼等，將不同市民的心聲搬上螢幕，除了傳遞市政願景，也向所有撐起高雄的百工百業致敬。

賴瑞隆強調，市民提出問題，市長參選人不但要謙卑傾聽，更要正面拿出答案。「百變隆隆」使不同年齡、職業的市民，都能看到與自己有關的願景。廣告中的造型百變，但為高雄打拚的初心不變，他會繼續傾聽市民需求並解決問題。

柯志恩今天則勤跑市場拜票，一早到岡山魚市場向攤商請安問好，接著又走訪果菜市場掃街。一天安排5場掃街行程，展現力拚陸戰、深入基層搏感情的決心。

柯志恩凌晨4時抵達岡山魚市場，國民黨高雄市議員陸淑美、宋立彬及議員參選人黃韻涵等人也陪同。有攤商當面向柯志恩反映市場遮雨棚等問題，希望能改善環境。柯志恩承諾將全力協助，希望讓攤商有更完善、安心的工作環境。

隨後，柯志恩前往岡山河堤果菜市場向攤商請安問好。有攤商送上蘿蔔與蒜苗，希望柯志恩能「凍蒜」、拿下好彩頭。柯志恩笑著收下，對攤商支持表達感謝。

柯志恩今天將從魚市場、果菜市場一路走進黃昏市場、夜市，與民眾面對面接觸。柯志恩表示，與大型造勢活動相比，市場掃街更能直接聽見攤商與市民的心聲，接下來也將透過密集的陸戰行程，一步一腳印走遍基層。