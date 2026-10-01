朱立倫憶新北美術館前身「幾乎是垃圾場」 李四川曝曾流標十多次

國民黨新北市長參選人李四川今天偕同前新北市長朱立倫搭乘三鶯線，並談及新北市美術館推動歷程。朱立倫回憶，美術館所在地早年「幾乎是個垃圾場」，周邊也有不少違建，經整頓、規畫及多次協調後才逐步成形；李四川則透露，美術館當年招標並不順利，「如果我沒有記錯，大概發包了十幾次都沒有辦法發包成」，後來透過調整工程內容及增加預算，才順利完成發包。

朱立倫表示，當年與李四川等市府團隊先著手整理周邊環境，之後推動新北市美術館發包，過程中外界對建築師姚仁喜的設計也有不同意見，市府逐一協調，才有今天的新北市美術館。

朱立倫說，新北市美術館不應只被視為單一場館，周邊還有運動中心、鶯歌陶瓷博物館及其他重大建設，若能整體串聯，可進一步形成新北重要的文化廊帶與文化重鎮。

李四川也回憶，美術館當初發包歷程並不順遂，「如果我沒有記錯，大概發包了十幾次都沒有辦法發包成」，後續透過部分減項及增加預算等方式調整，才終於完成招標，並在侯友宜市府任內完成建設。

李四川表示，下一階段重點不只是把單一建設蓋完，而是要進一步串聯新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館及鶯歌老街，讓文化建設與地方經濟產生連結。

他說，若未來交通能進一步銜接桃園，便可吸引更多觀光客進入鶯歌及土樹三鶯地區，甚至延長停留時間，「晚上能夠留在這裡，好好來享受很多文化的旅遊」，這也是未來希望持續完成的工作。

國民黨新北市長參選人李四川（右）今天與前新北市長朱立倫在新北市美術館前合影，兩人並回顧美術館從整地、發包到完工的推動歷程。記者張策／攝影