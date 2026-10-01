沈佩玲質疑桃園市府評委喝花酒還能審標案？市府：依法辦理

小民參政歐巴桑聯盟桃園市議員參選人沈佩玲今天開記者會，質疑桃園市政府包庇曾接受廠商花酒、性招待的人當標案評選委員，呼籲市長張善政說明，市府應立即調查近年標案有無弊端；市府強調相關標案均依法辦理，未來會加強標案評委的資格審查。

沈佩玲今與支持者在桃園市議會前人行道集結，手舉「喝花酒還能審標案？張善政踹共說明」、「機關明知操守不政者不得遴選為委員」等標語，點名金門縣環保局前局長傅豫東曾接受廠商花酒招待，甚至帶酒店公關出場性交易，卻還能當桃園市政府標案的評審委員，且經手標案金額高達3388萬餘元。

沈佩玲表示，傅豫東經手案件包括「113年水污染源管制計畫」、「113年水污染源管制計畫」和「114年水污染源管制計畫」，採購評選委員會組織準則有規定，「明知評委操守不正仍為遴選者，不得遴選為委員」，桃園市環保局前局長陳世偉明知傅豫東有此風紀醜聞，仍勾選傅擔任委員，「這不是包庇護航是什麼」。

此外，傅豫東任金門縣環保局長時，陳世偉也曾負責該局標案審查，投標公司也是桃園有疑義標案的得標廠商技佳工程，顯見三方交集多年，「從金門到桃園，舊識審委與特定廠商再度交集，並接連拿下3388萬餘元標案！這難道不需要市府即刻調查釐清嗎」。市府應嚴格把關委員資格，建立防弊淘汰機制。

桃園市環保局長顏己喨表示，傅豫東非司法案件被告，只是在案件審理中被提及名字，市府無從查起評委過往紀錄，也是今天才知悉其有這段過往。傅曾參與市府3件標案，相關案件除了傅以外，還有其他評審委員，標案不是傅一個人說得算，而且其中一件傅甚至沒出席，審查經得起考驗。

顏己喨也說，市府未來在標案評審委員資格審查部分，除依照相關法令，嚴謹審視流程，也會要求評委務必做到利益為避。