競選圖採AI輔助 沈伯洋：已不用且重要是比例拿捏

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天被問及競總主視覺被外界發現使用AI圖片時說，聘用繪師確實有用AI輔助，第一時間已決定不用此圖，可用AI輔助但更重要是比例拿捏等。

沈伯洋上午參加「Cares Expo Taipei 2026第7屆台北國際照顧博覽會」，副總統蕭美琴等人也到場致詞並參觀展覽。沈伯洋出席活動前接受聯訪，做以上回應。

媒體提問，昨天舉辦記者會公布「大洋流計畫」，有網友發現簡報設計疑用AI生成圖片，後續引起ACG愛好者、部分繪師不滿的看法。

沈伯洋今天回應，昨天已提過聘用繪師過程中有使用AI輔助，不會認為AI輔助一定不行，但比例拿捏等確實是非常重要，所以才在第一時間就決定不再用此圖。

沈伯洋說，其實台灣有很多創作者，像昨天也看到創作者透過社群平台發布作品，後續規劃與創作者討論授權且會集合大家的創意。

沈伯洋被問及如何對AI提出相關規範時表示，這很難解釋，因每種不同使用應都有不同規範，也要視如社群討論等趨勢，相關過程都需要長時間滾動修正。

沈伯洋說，未來若他入主北市府後，希望讓台北能引導相關規範，因針對AI相關規範要集合各界討論並不容易，反而透過政治上是可做的事。

媒體詢問台北市國中小近期發生的食安事件，沈伯洋表示，認為市長要在第一時間對外回應是非常的重要，因市長的角色就是要讓市民安心。

沈伯洋說，北市發生國中國小的食安事件後，市府卻未立即給外界應有的回應，這樣態度會讓市民覺得無法在城市可安心生活。

媒體詢問，台灣民眾黨北市議員參選人許甫在臉書公布綠營針對沈伯洋舉辦10月4日的競選總部開幕活動將規劃動員。沈伯洋對此回應，競總成立基本都會有這些情形，如希望議員等人通知黨員等出席。

沈伯洋表示，且從相關民調來看，其實有部分的民進黨支持者還不認識他，所以他持續舉辦與黨員見面等相關活動，而競總成立當然也希望黨員等都可到場，並希望10月4日也能踴躍出席。

至於先前出席台北市中山區中庄仔福德宮「福德正神聖誕千秋晚宴」，因廟方送給出席的台北市長蔣萬安跟沈伯洋甘蔗並預祝2人當選，因雙方處理廟方送的甘蔗方式，後續也在網路引發討論。

沈伯洋今天被問到此議題時說，此事很單純，甘蔗未被帶走，這樣的疏失並非罪大惡極的事，因畢竟有時候因較忙或人多，一定會有一些疏失。

沈伯洋表示，真的出現這些疏失，就跟神明致意一下，其實事情就可結束，但後續延伸出批評廟方等狀況，好像不那麼恰當，也不懂為何這些事情可延伸出如此多的故事，真的很特別，且「甘蔗本人一定會覺得非常疑惑。」