總質詢結束行程不斷 盧秀燕今晚上黃國昌新節目、周日合體禿子漢子

台中市長盧秀燕今天市政總質詢最後一天，晚上將和民眾黨主席黃國昌一起開直播，她透露會帶「大檸檬」上節目；周日國民黨台中市長參選人江啟臣成立競總，盧也會和立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜合體，是今年選舉第一次重現2018年「禿子、漢子、燕子」風潮。

盧秀燕今天晚上將赴新北市民眾黨議員聯合競總，和黃國昌在直播中暢聊，據了解包含市政與時事議題，內容會相當「辣」。盧表示，這是黃的新網路節目，很早就預約她當第一集來賓，題目辣不辣不清楚，但她會準備「大檸檬」到節目上，保證會很酸。

盧秀燕此前出席台中市無黨籍議員徐瑄灃的感恩茶會也準備檸檬，象徵「在野大聯盟」，今晚帶檸檬到黃國昌的新節目，藍白合意味濃厚。

此外，江啟臣周日競總成立大會上，「禿子、漢子、燕子」將久違合體，盧秀燕說，3人都是現任首長，韓是立法院長，侯和她是現任市長，工作非常忙碌，今年選戰開打以來，很多參選人邀請3人合體，時間都湊不起來，不是2名市長在總質詢，就是立院有事。

盧秀燕笑說，她很佩服江啟臣，終於把3個人的時間喬定了，因此競總成立大會將是「禿子、漢子、燕子」今年選戰第一次全員到齊。