柯志恩指綠若輸是人選問題 陳其邁：投妳是支持鄭麗文

國民黨高雄市長參選人柯志恩受訪表示，若民進黨輸掉高雄市長選舉，「是人選問題，不能怪陳其邁」。高雄市長陳其邁今天說，投柯志恩是支持鄭麗文，背後是國民黨力挺，相信市民會做最好選擇。

柯志恩接受節目專訪指出，如果民進黨輸掉高雄市長選舉，問題不在陳其邁，而是民進黨推派的繼任參選人不夠好。並指總統賴清德需要陳其邁協助布局連任。

陳其邁今天在市議會接受媒體聯訪表示，柯志恩其實不需要擔心他，他有自己卸任後的計畫，「首先我一定會登上南橫三星，另外麥克風拿大支一點，我也會好好練歌，來洗刷過去這種很多人說我唱歌不好聽，其實我只是沒有時間練習」。

話鋒一轉，他並表示，高雄人對民主政治非常有感，選對人、走對路，對高雄的發展非常關鍵，相信高雄市民一定會做出最好的選擇。

陳其邁並指，台灣民主已進入非常成熟的時代，包括政黨政治的落實，國民黨主席鄭麗文有句話講得很好，「票投柯志恩不只是支持鄭麗文，背後還有整個國民黨團隊在力挺」，這就是政黨政治的道理。

陳其邁說，高雄8年來雖有波折，但後來也利用6年的時間全力拚搏，讓高雄能夠順利轉型，也成為大家羨慕的演唱會之都。這背後是市民跟市府團隊共同的努力，所以市長帶領團隊往前衝，市民團結支持高雄發展，這是最重要的事。