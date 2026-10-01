快訊

子宮頸全開助產師還在路上！謝沛恩熬15小時陣痛 寶寶15分鐘沒呼吸

政院要發紅包嘍 目標明年春節前普發現金一萬

健康幣正式上線！健檢、癌篩、打疫苗都能累積 再抽Apple Watch

聽新聞
0:00 / 0:00

柯志恩指綠若輸是人選問題 陳其邁：投妳是支持鄭麗文

中央社／ 高雄1日電

國民黨高雄市長參選人柯志恩受訪表示，若民進黨輸掉高雄市長選舉，「是人選問題，不能怪陳其邁」。高雄市長陳其邁今天說，投柯志恩是支持鄭麗文，背後是國民黨力挺，相信市民會做最好選擇。

2026九合一選舉

柯志恩接受節目專訪指出，如果民進黨輸掉高雄市長選舉，問題不在陳其邁，而是民進黨推派的繼任參選人不夠好。並指總統賴清德需要陳其邁協助布局連任。

陳其邁今天在市議會接受媒體聯訪表示，柯志恩其實不需要擔心他，他有自己卸任後的計畫，「首先我一定會登上南橫三星，另外麥克風拿大支一點，我也會好好練歌，來洗刷過去這種很多人說我唱歌不好聽，其實我只是沒有時間練習」。

話鋒一轉，他並表示，高雄人對民主政治非常有感，選對人、走對路，對高雄的發展非常關鍵，相信高雄市民一定會做出最好的選擇。

陳其邁並指，台灣民主已進入非常成熟的時代，包括政黨政治的落實，國民黨主席鄭麗文有句話講得很好，「票投柯志恩不只是支持鄭麗文，背後還有整個國民黨團隊在力挺」，這就是政黨政治的道理。

陳其邁說，高雄8年來雖有波折，但後來也利用6年的時間全力拚搏，讓高雄能夠順利轉型，也成為大家羨慕的演唱會之都。這背後是市民跟市府團隊共同的努力，所以市長帶領團隊往前衝，市民團結支持高雄發展，這是最重要的事。

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

柯志恩稱「高雄若輸不能怪陳其邁」 本尊反酸柯的背後是鄭麗文

柯志恩談陳其邁輸高雄未必是壞事 賴清德2028會更需要他

藍白本周末在高雄「 雙柯合體」 陳其邁受訪笑問「你說哪一柯？」

賴瑞隆化身「百變隆隆」 柯志恩：與其變變變，不如上場來辯

相關新聞

柯志恩稱「高雄若輸不能怪陳其邁」 本尊反酸柯的背後是鄭麗文

國民黨高雄市長參選人柯志恩認為，民進黨若輸掉高雄，是賴清德總統堅持推新潮流人選賴瑞隆，不能怪罪陳其邁輔選不力，賴清德2028年會更需要陳其邁。陳其邁希望柯志恩不用擔心他的未來，也暗酸票投柯志恩就是支持鄭麗文及背後的國民黨團隊。

柯文哲彰化輔選談「洋流」：500人喊凍蒜「往往以為全世界都支持你」

前民眾黨主席柯文哲今天到彰化，預計一整天為黨內參選人輔選。對於民進黨台北市長參選人沈伯洋帶起的「洋流」，柯文哲表示，政黨一般都有一定實力，可以運作到一定的支持量，「當500人圍著喊凍蒜，往往會以為全世界都支持你」，但網路聲量交叉比較、民調還是可以提供客觀數字，與現場看到的情況還是有差別。

朱立倫憶新北美術館前身「幾乎是垃圾場」 李四川曝曾流標十多次

國民黨新北市長參選人李四川今天偕同前新北市長朱立倫搭乘三鶯線，並談及新北市美術館推動歷程。朱立倫回憶，美術館所在地早年「幾乎是個垃圾場」，周邊也有不少違建，經整頓、規畫及多次協調後才逐步成形；李四川則透露，美術館當年招標並不順利，「如果我沒有記錯，大概發包了十幾次都沒有辦法發包成」，後來透過調整工程內容及增加預算，才順利完成發包。

沈佩玲質疑桃園市府評委喝花酒還能審標案？市府：依法辦理

小民參政歐巴桑聯盟桃園市議員參選人沈佩玲今天開記者會，質疑桃園市政府包庇曾接受廠商花酒、性招待的人當標案評選委員，呼籲市長張善政說明，市府應立即調查近年標案有無弊端；市府強調相關標案均依法辦理，未來會加強標案評委的資格審查。

總質詢結束行程不斷 盧秀燕今晚上黃國昌新節目、周日合體禿子漢子

台中市長盧秀燕今天市政總質詢最後一天，晚上將和民眾黨主席黃國昌一起開直播，她透露會帶「大檸檬」上節目；周日國民黨台中市長參選人江啟臣成立競總，盧也會和立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜合體，是今年選舉第一次重現2018年「禿子、漢子、燕子」風潮。

竹北藍白破局延燒 朱立倫籲「大我大一點、小我小一點」降紛爭

國民黨新北市長參選人李四川今天與前國民黨主席朱立倫赴土城五穀先帝廟參拜，並走訪土城市場。針對竹北藍白合作破局、國民黨中央要求黨籍立委不得替民眾黨竹北市長參選人邱臣遠站台等爭議，朱立倫表示，不論藍白或各地方派系，都應多一點包容、少一點個人，「大我大一點、小我小一點」，逐步化解歧見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。