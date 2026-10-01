柯文哲彰化輔選談洋流 強調應靠客觀民調分析數據

前民眾黨主席柯文哲今天南下彰化輔選，有媒體詢問怎麼看「洋流」，柯文哲指出，當500人圍著喊凍蒜，會以為全世界都支持你，不能光看局部，還是要用全面、客觀民調分析數據。

柯文哲上午在台灣民眾黨彰化縣議員吳韋達等人陪同下，先前往彰化市三民市場掃街，拉抬吳韋達及多名黨提名的彰化市民代表參選人聲勢。

有媒體詢問柯文哲對民主進步黨台北市長參選人沈伯洋掀起「洋流」的看法，柯文哲以立法院長韓國瑜曾掀起的韓流為例說，當時韓國瑜每場活動都有好幾萬人，但實際看民調數據並沒有像活動現場那樣。

柯文哲指出，當有500人圍著你喊凍蒜時，你以為全世界都支持你，結果發現只有那500人，網路聲量交雜，現場局部與全面還是有差別，還是要靠民調才能提供比較客觀數據進行分析。

也有媒體詢問對藍白合的看法，柯文哲指出，藍白合問題已回答大概第10次，有問題需由兩黨高層處理，怎麼會不處理扯到他，不能當兩黨談判出現問題時，就換成來找他。

被問到民眾黨主席黃國昌最近表態支持中國國民黨彰化縣長參選人魏平政，柯文哲說，他的工作就是輔選，這件事是黨對黨談判，由黨主席處理，若黨有政策，依黨的政策執行，他支持黨的立場。