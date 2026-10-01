竹北藍白破局延燒 朱立倫籲「大我大一點、小我小一點」降紛爭

國民黨新北市長參選人李四川今天與前國民黨主席朱立倫赴土城五穀先帝廟參拜，並走訪土城市場。針對竹北藍白合作破局、國民黨中央要求黨籍立委不得替民眾黨竹北市長參選人邱臣遠站台等爭議，朱立倫表示，不論藍白或各地方派系，都應多一點包容、少一點個人，「大我大一點、小我小一點」，逐步化解歧見。

竹北市長選舉藍白整合未果，近日又傳出國民黨主席鄭麗文在黨內會議要求黨籍立委不得替邱臣遠站台，並強調藍白合作以縣市首長層級為主，引發後續討論。民眾黨主席黃國昌則表示尊重他黨事務，現階段按照各自步伐努力。

媒體詢問朱立倫，是否擔心竹北藍白破局的氛圍向其他地區外溢。朱立倫表示，相信在黨中央努力、擘劃之下，各地選情會逐漸改善，地方上的團結不論是藍白之間或各派系之間，本來就需要更多包容。

朱立倫說，「大我大一點、小我小一點」，很多問題就能逐步化解。他並以李四川在新北的整合為例，認為李四川也正逐步讓不同力量匯集、團結，「如果每一個人都用這樣的心情，就可以把紛爭降到最低」。

另國民黨昨天在台南舉行行動中常會，台南市議員盧崑福當著鄭麗文的面批評國民黨「自私」、欠缺檢討，並認為台南選情有機會，要求黨中央加大投入、舉辦大型造勢。

媒體因此詢問朱立倫對藍營南部選情的看法。朱立倫表示，黨中央一定會有完整規畫，現階段最重要的是每個人趕快多努力，「這個過程當中，越多的團結、越少的紛爭，就能夠讓我們的選情越好」，並再次強調團結的重要性。