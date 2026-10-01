選戰肉博階段大咖頻助陣 柯志恩預告：十月下旬「韓院長」現身

高雄市長選戰白熱化，藍綠陣營黨內大咖紛南下助陣，民進黨市長參選人賴瑞隆本周末成立百工百業後援總會，賴清德總統將再現身，國民黨市長參選人柯志恩則預告，立法院長韓國瑜十月中下旬也會返回心心念念的高雄與她合體！

柯志恩今早受訪表示，韓院長雙十國慶之後就會展開全國、全省的選舉輔選計畫，當然包括他心心念念的高雄。所以十月中下旬到十一月的時候，大家就可以在高雄期待看到韓院長。她也會按照節奏跟院長保持密切的合作。「總而言之，院長會常常下來我們高雄」。她同時預告，十月十六號會舉辦岡山大造勢，屆時希望所有市民參加。

柯志恩昨在「下班瀚你聊」節目也談及選戰布局，希望在原高雄縣區縮小差距，原市區則有所斬獲。像鳳山文教人口較多，就是她希望持續爭取認同的區域。過去4年也持續走訪地方，就是希望改善相對較弱區域的經營，但即使如此，自己仍「沒有樂觀的本錢」，

柯志恩指，目前她規畫35場廟口開講，深入基層向民眾說明理念，與選民近身互動感受到的溫度，是她拚戰的底氣。