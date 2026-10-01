直擊新龍潭轉運站 黃世杰：不該是剪綵政績 市民是否更方便？

民進黨桃園市長參選人黃世杰今日清晨6時30分前往龍潭轉運站， 直擊轉運站啟用第二天尖峰時段通勤族等車、搭車及轉乘狀況，並與上班族、學生對話了解問題。黃世杰批張善政風光剪綵、宣傳交通升級，但真正每天搭車的是市民，他要強調轉運站不是蓋好就算政績，讓市民更快、更方便到達目的地才是重點。

黃世杰要求市府，立即檢討709和其他行駛國道的公車客運在龍潭市區的路線、站點規畫，同時盤點龍潭轉運站周邊交通工程，完善汽車臨停接送空間、停車、計程車招呼、號誌及人行動線，重新檢視轉運站往返交流道的號誌與車流配置，避免一座轉運站成為新的交通瓶頸。電子看板、月台時刻表及即時公車資訊也必須同步校正，不能讓趕著上班、上課的民眾到了現場還要猜「車到底什麼時候來」。

「已經等半個多小時了」，黃世杰在現場聽民眾反映候車時間過長，一位醫專學生表示，曾等了一個多小時仍等不到車；一位老師也抱怨昨天是轉運站啟用第一天，竟然等不到公車，最後不得已改搭計程車上班。現場也有民眾也抱怨709公車（往返新北土城永寧捷運站）經常客滿，車子即使進轉運站站仍上不了車，讓黃世杰不禁質疑如果蓋了一座轉運站，結果是讓通勤族等更久、甚至有車也上不了，這叫什麼交通升級？

不只等不到車，現場資訊也出現落差，黃世杰直擊發現，時間已經接近上午7點半，月台顯示的公車客運即時資訊卻還停留在6點多，電子看板訊息也有不正確的情形。轉運站周邊則缺乏完善的汽車臨停接送區，號誌也沒發揮管制效果，停車空間不足，民眾接送、汽機車進出與公車動線相互影響。黃世杰還發現轉運站位置及路線調整後進出站的公車客運，牽動周邊道路交通。民眾反映，轉運站車輛上下交流道與進出站時，因為動線的規畫，還有外面號誌秒數控制等情形，尖峰時段不只搭公車客運的人受影響，原本開車上下班的通勤族也可能因此面臨更嚴重的壅塞。

黃世杰認為，張善政市府明知轉運站每日預估約有700班次客運、公車、桃小巴進出，應該在啟用前就把公車、汽車、接送及行人動線做完整規畫，不是營運後才讓市民陪著市府「滾動式檢討」。

針對目前最迫切的通勤問題，黃世杰提出改善方向，首先應立即檢討709在市區的路線及班次，還有轉運站其他往返雙北的客運路線，避免所有車輛班次繞行市區及轉運站時衍生沒座位、等不車、影響交通等問題，尖峰時段應依實際運量增加運能，改善班班客滿、民眾上不了車的問題；1820等長途客運也應與業者協調，進轉運站前預留座位，讓轉運站真正發揮轉乘功能。

黃世杰要求，交通局應盡速公布各路線實際運量、班次載客率、行車時間及轉運站周邊交通數據，針對啟用後民眾反映的問題逐項提出改善時程。今天現場民眾講的不是抽象的交通政策，而是等半小時、1小時上不了車、最後只能花錢搭計程車上班。這些都是每天真實發生在通勤族身上的時間和成本。龍潭需要更好的轉運，不是更多繞路。張善政要看的不該只是剪綵時的政績，而是剪綵之後，市民到底有沒有更方便。