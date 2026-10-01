競總周末成立動員逾5千人到場 沈伯洋笑認怕沒人：還有黨員不認識我

首都之戰掀全國熱議，民進黨台北市長參選人沈伯洋10月4日競總成立大會，卻被民眾黨爆料，民進黨要求黨公職動員逾5000人到場。沈今受訪笑稱「很怕沒有人」，還是有黨員不認識他，希望能夠通知他們並帶朋友踴躍前來。

民眾黨議員參選人許甫昨在臉書貼出民進黨北市黨部公文指出，為了競總成立大會，民進黨下達嚴格的動員責任額，人數高達5000多人，質疑外頭風光搶手的「洋流」，怎麼需要基層公職與幹部揮汗如雨、在電話簿前一個個奪命連環Call出來的「人工造浪池」。不過，黨部主委吳沛憶表示，洋流很溫暖，但支持度還是不夠，需更拓展支持者，未來也會更加紮實動員支持者出來投票，也希望民眾多宣傳給親朋好友。

沈伯洋今受訪也說，競總成立希望議員都去通知黨員，看民調的數字也可以發現，民進黨支持者也還有不認識他的，所以一直在舉辦跟黨員相關的活動，競總成立也非常希望黨員及介紹他們的朋友過來，希望大家10月4號能夠多踴躍前來，很怕沒有人。