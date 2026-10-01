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賴瑞隆化身「百變隆隆」 柯志恩：與其變變變，不如上場來辯

聯合報／ 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
柯志恩（左二）受訪向對手賴瑞隆喊話，與其「變變變」，不如上場來辯。記者王昭月／攝影
柯志恩（左二）受訪向對手賴瑞隆喊話，與其「變變變」，不如上場來辯。記者王昭月／攝影

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天啟動「陸空戰計畫」，同步推出首部競選廣告「百變隆隆」，一人分飾16角，詮釋不同市民心聲，國民黨對手柯志恩對此直球回應，我覺得「變變變，不如上場來辯」。

2026九合一選舉

選戰剩不到60天，高雄市藍綠陣營積極爭取支持，賴瑞隆今公布「百變隆隆」競選影片，分飾多角，把不同市民的心聲搬上螢幕，「阿公隆隆」關心敬老卡能否加碼，「漁民隆隆」詢問魚貨銷路，拋出議題再由「正牌隆隆」說明解方。賴 瑞隆指且拍攝過程長達30小時，這支廣告算是他拍過最累的影片。

柯志恩對此表示，對我個人來說，「變變變，不如上場來辯，我覺得那才是市民所需要看到的」。賴委員應該跟我好好地把一些大家所關切的議題，好好來辯論一下，不要只會演、不敢去做，且他不管怎麼演、不管怎麼變，還是新潮流的代言人。

柯志恩並質疑，賴陣營影片裡面提到包括一些「捷運怎麼幹那麼慢、燈不亮、水溝不通又路不太平」，所以是在打臉目前的陳其邁市長，是嫌他做得不夠好嗎？市長看在眼裡不知道會是什麼感覺。

柯志恩不只一次表態，要在市政問題與賴瑞隆辯論。中山大學社會系學會等學生團體共同發起的「2026市長參選人青年論壇」鎖定高雄，柯陣營喊話同台公開辯，賴陣營選擇分場進行，成為隔空交鋒。

柯志恩 賴瑞隆 影片 2026九合一選舉 高雄市選舉

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