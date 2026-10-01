張淑娟下跪盼司法還清白 李四川：選舉可以競爭但不必要抹黑

國民黨新北市長參選人李四川今天與前國民黨主席朱立倫前往土城五穀先帝廟參拜，並走訪土城公有零售市場及和平路市場。針對前中國小姐張淑娟不滿周玉蔻案二審判決，昨天在記者會上一度下跪，李四川表示，看到相關畫面「所有人看了都相當不捨」，選舉可以競爭，但不必要抹黑，也不應傷及無辜。

媒體人周玉蔻、蔡玉真2022年間公開指稱張淑娟為蔣孝嚴「晶華飯店緋聞案」女主角，張淑娟提告後，一審兩人各被判刑1年6月；台灣高等法院9月29日二審改判周玉蔻9月徒刑、不得易科罰金，蔡玉真6月徒刑、得易科罰金，全案仍可上訴。

張淑娟昨天在國民黨立委王鴻薇陪同下召開記者會，不滿二審刑度下修，過程中一度下跪，盼司法還她公道；她也在記者會中點名包括民進黨新北市長參選人蘇巧慧等人。

李四川今天受訪被問及此事表示，「我想昨天看到那個情景，對於張淑娟女士，所有人看了都相當不捨」，張淑娟所求就是希望司法能夠還她清白。

李四川說，選舉可以競爭，「但是不必要抹黑」，尤其對無辜市民，若無緣無故因相關言論導致名節受損，造成的傷害很大，「我都要嚴重地譴責這些人」。

李四川表示，大家都有家庭，希望選舉回歸正常競爭，「讓所有的政見都發表，不要去傷及無辜」。