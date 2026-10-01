快訊

子宮頸全開助產師還在路上！謝沛恩熬15小時陣痛 寶寶15分鐘沒呼吸

政院要發紅包嘍 目標明年春節前普發現金一萬

健康幣正式上線！健檢、癌篩、打疫苗都能累積 再抽Apple Watch

聽新聞
0:00 / 0:00

張淑娟下跪盼司法還清白 李四川：選舉可以競爭但不必要抹黑

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（右）今天赴土城五穀先帝廟參拜並接受媒體聯訪，談及張淑娟不滿周玉蔻案二審判決下跪一事，表示看到相關畫面「相當不捨」，並呼籲選舉競爭不要抹黑、傷及無辜。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（右）今天赴土城五穀先帝廟參拜並接受媒體聯訪，談及張淑娟不滿周玉蔻案二審判決下跪一事，表示看到相關畫面「相當不捨」，並呼籲選舉競爭不要抹黑、傷及無辜。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天與前國民黨主席朱立倫前往土城五穀先帝廟參拜，並走訪土城公有零售市場及和平路市場。針對前中國小姐張淑娟不滿周玉蔻案二審判決，昨天在記者會上一度下跪，李四川表示，看到相關畫面「所有人看了都相當不捨」，選舉可以競爭，但不必要抹黑，也不應傷及無辜。

2026九合一選舉

媒體人周玉蔻、蔡玉真2022年間公開指稱張淑娟為蔣孝嚴「晶華飯店緋聞案」女主角，張淑娟提告後，一審兩人各被判刑1年6月；台灣高等法院9月29日二審改判周玉蔻9月徒刑、不得易科罰金，蔡玉真6月徒刑、得易科罰金，全案仍可上訴。

張淑娟昨天在國民黨立委王鴻薇陪同下召開記者會，不滿二審刑度下修，過程中一度下跪，盼司法還她公道；她也在記者會中點名包括民進黨新北市長參選人蘇巧慧等人。

李四川今天受訪被問及此事表示，「我想昨天看到那個情景，對於張淑娟女士，所有人看了都相當不捨」，張淑娟所求就是希望司法能夠還她清白。

李四川說，選舉可以競爭，「但是不必要抹黑」，尤其對無辜市民，若無緣無故因相關言論導致名節受損，造成的傷害很大，「我都要嚴重地譴責這些人」。

李四川表示，大家都有家庭，希望選舉回歸正常競爭，「讓所有的政見都發表，不要去傷及無辜」。

張淑娟 李四川 司法 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

朱立倫讚李四川執行力 李回憶共事：他是最授權的市長

影／朱立倫陪李四川土城掃街 呼籲團結「多一點包容、少一點個人」

蘇巧慧與沈伯洋喊「雙北要雙贏」 李四川酸：對手是選舉的連線

傳鄭麗文下令禁挺邱臣遠 黃國昌：照各自步伐努力

相關新聞

柯志恩稱「高雄若輸不能怪陳其邁」 本尊反酸柯的背後是鄭麗文

國民黨高雄市長參選人柯志恩認為，民進黨若輸掉高雄，是賴清德總統堅持推新潮流人選賴瑞隆，不能怪罪陳其邁輔選不力，賴清德2028年會更需要陳其邁。陳其邁希望柯志恩不用擔心他的未來，也暗酸票投柯志恩就是支持鄭麗文及背後的國民黨團隊。

柯文哲彰化輔選談「洋流」：500人喊凍蒜「往往以為全世界都支持你」

前民眾黨主席柯文哲今天到彰化，預計一整天為黨內參選人輔選。對於民進黨台北市長參選人沈伯洋帶起的「洋流」，柯文哲表示，政黨一般都有一定實力，可以運作到一定的支持量，「當500人圍著喊凍蒜，往往會以為全世界都支持你」，但網路聲量交叉比較、民調還是可以提供客觀數字，與現場看到的情況還是有差別。

朱立倫憶新北美術館前身「幾乎是垃圾場」 李四川曝曾流標十多次

國民黨新北市長參選人李四川今天偕同前新北市長朱立倫搭乘三鶯線，並談及新北市美術館推動歷程。朱立倫回憶，美術館所在地早年「幾乎是個垃圾場」，周邊也有不少違建，經整頓、規畫及多次協調後才逐步成形；李四川則透露，美術館當年招標並不順利，「如果我沒有記錯，大概發包了十幾次都沒有辦法發包成」，後來透過調整工程內容及增加預算，才順利完成發包。

沈佩玲質疑桃園市府評委喝花酒還能審標案？市府：依法辦理

小民參政歐巴桑聯盟桃園市議員參選人沈佩玲今天開記者會，質疑桃園市政府包庇曾接受廠商花酒、性招待的人當標案評選委員，呼籲市長張善政說明，市府應立即調查近年標案有無弊端；市府強調相關標案均依法辦理，未來會加強標案評委的資格審查。

總質詢結束行程不斷 盧秀燕今晚上黃國昌新節目、周日合體禿子漢子

台中市長盧秀燕今天市政總質詢最後一天，晚上將和民眾黨主席黃國昌一起開直播，她透露會帶「大檸檬」上節目；周日國民黨台中市長參選人江啟臣成立競總，盧也會和立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜合體，是今年選舉第一次重現2018年「禿子、漢子、燕子」風潮。

竹北藍白破局延燒 朱立倫籲「大我大一點、小我小一點」降紛爭

國民黨新北市長參選人李四川今天與前國民黨主席朱立倫赴土城五穀先帝廟參拜，並走訪土城市場。針對竹北藍白合作破局、國民黨中央要求黨籍立委不得替民眾黨竹北市長參選人邱臣遠站台等爭議，朱立倫表示，不論藍白或各地方派系，都應多一點包容、少一點個人，「大我大一點、小我小一點」，逐步化解歧見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。