快訊

告別南國！二戰結束後從台灣返鄉的「引揚者」故事

杜拜航空班機駕駛艙喋血！機頭猛栽、行李亂飛 16歲乘客：我完蛋了

貸款利率飆高怎麼借最划算？「信用小白」也有機會低利

聽新聞
0:00 / 0:00

朱立倫喊今年選情「特別冷」 李四川周日板一大造勢拚升溫

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
前國民黨主席朱立倫（左）今天陪同國民黨新北市長參選人李四川走訪土城，談及新北選情時直言今年選舉「特別冷」，呼籲支持者11月28日出門投票。記者張策／攝影
前國民黨主席朱立倫（左）今天陪同國民黨新北市長參選人李四川走訪土城，談及新北選情時直言今年選舉「特別冷」，呼籲支持者11月28日出門投票。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天與前國民黨主席朱立倫前往土城五穀先帝廟參拜，並走訪土城公有零售市場及和平路市場。談及新北選情，朱立倫直言，今年選舉「特別冷」，不少支持李四川的民眾仍是「在家支持」，最後關鍵仍是11月28日實際投票；李四川也預告，10月4日板橋大型造勢，立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安等人都將到場力挺。

2026九合一選舉

朱立倫表示，每一次選舉投票率對結果影響都很大，目前有許多朋友支持李四川，「但是都在家支持李四川」，最重要的還是11月28日站出來投票，「現在大家每天在那邊討論民調，其實都是空的」，最後仍要把票催出來。中選會已公告，今年地方公職人員選舉將於11月28日投開票。

朱立倫說，今年選舉特別冷，大家都可以感受到，一方面受到股市、全球AI趨勢等大環境影響，另一方面民眾目前對政治相對冷感，因此最後一個月必須設法把選舉熱度帶起來。他表示，新北民眾務實，最終仍會依對城市發展及候選人的判斷投下選票。

媒體也問到，外界分析李四川有包括朱立倫、侯友宜、蔣萬安、盧秀燕等人相挺的「五川連線」，韓國瑜是否也將出面站台。李四川證實，10月4日下午3時的板橋造勢，包括侯友宜、蔣萬安，以及過去的老長官、前台北縣長周錫瑋都會到場，韓國瑜也會撥空替他加油，並邀請支持者到場。李四川陣營日前已預告10月4日將在板橋舉行大型造勢。

至於日前與日本政治學者小笠原欣幸會面，媒體詢問兩人是否談到「洋流」及新北選情。李四川表示，雙方相談甚歡，也確實討論不少新北選情，但兩人已有共識，不對外透露私下談話內容；他感謝小笠原分享對新北選情的觀察，希望未來還能再見面請教。

朱立倫 李四川 侯友宜 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

朱立倫讚李四川執行力 李回憶共事：他是最授權的市長

影／朱立倫陪李四川土城掃街 呼籲團結「多一點包容、少一點個人」

韓流壓制洋流 韓國瑜10月4日啟動輔選 站台江啟臣、李四川

蘇巧慧與沈伯洋喊「雙北要雙贏」 李四川酸：對手是選舉的連線

相關新聞

柯文哲彰化輔選談「洋流」：500人喊凍蒜「往往以為全世界都支持你」

前民眾黨主席柯文哲今天到彰化，預計一整天為黨內參選人輔選。對於民進黨台北市長參選人沈伯洋帶起的「洋流」，柯文哲表示，政黨一般都有一定實力，可以運作到一定的支持量，「當500人圍著喊凍蒜，往往會以為全世界都支持你」，但網路聲量交叉比較、民調還是可以提供客觀數字，與現場看到的情況還是有差別。

「洋流」是真是假？蔣萬安：友人提醒對手動員頻繁 「我戒慎恐懼」

選戰白熱化，距離11月28日縣市首長選舉不到2個月，民進黨台北市長候選人沈伯洋將於10月4日舉辦競選總部成立大會，且近期頻繁走訪台北市各市場、夜市，塑造「洋流」形象。台北市長蔣萬安今天表示，近期有友人提醒他，對手陣營「動員頻繁、綿密」應提高警覺，為此他戒慎恐懼、如履薄冰，持續提出好的政策，並透過施政成績爭取市民認同。

談九合一 蕭旭岑：藍白情誼非一時半刻能破壞 彰化對王惠美忠貞有信心

竹北藍白破局後，國民黨主席鄭麗文日前下令藍委不得幫民眾黨竹北市長參選人邱臣遠站台，藍營憂影響竹縣及其他縣市選情。國民黨副主席蕭旭岑今天表示，邱臣遠與國民黨的參選人吳旭智已各自獲提名，國民黨內自有規定，這在情理之中，並非特殊或例外情況。距離選舉還有兩個月，相關情緒將會逐漸平息。

鄭朝方家族土地爭議再起?遭爆擬將「神去村」變更殯葬用地

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方家族土地爭議再起，遭爆鄭家除涉及「至善莊園」土地買賣爭議，還曾與英業達創辦人葉國一鎖定竹東「神去村」開發案，欲將遊憩用地變更為殯葬用地及營建土資場，並與縣長楊文科餐敘探詢可行性。鄭朝方團隊駁斥，強調與鄭家毫無關係。

柯志恩談陳其邁輸高雄未必是壞事 賴清德2028會更需要他

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨晚受訪時表示，民進黨高雄若贏，對陳其邁未來不會比較好，若輸不能把選舉責任全怪罪現任市長陳其邁，因為民進黨人選問題，導致高雄原本躺著都可以選，現在卻戰成五五波，所以不應該把責任全歸因於輔選人身上，賴清德總統2028年連任會更需要借助陳其邁。

賴瑞隆化身「百變隆隆」 柯志恩：與其變變變，不如上場來辯

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天啟動「陸空戰計畫」，同步推出首部競選廣告「百變隆隆」，一人分飾16角，詮釋不同市民心聲，國民黨對手柯志恩對此直球回應，我覺得「變變變，不如上場來辯」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。