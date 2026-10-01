朱立倫喊今年選情「特別冷」 李四川周日板一大造勢拚升溫

國民黨新北市長參選人李四川今天與前國民黨主席朱立倫前往土城五穀先帝廟參拜，並走訪土城公有零售市場及和平路市場。談及新北選情，朱立倫直言，今年選舉「特別冷」，不少支持李四川的民眾仍是「在家支持」，最後關鍵仍是11月28日實際投票；李四川也預告，10月4日板橋大型造勢，立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安等人都將到場力挺。

朱立倫表示，每一次選舉投票率對結果影響都很大，目前有許多朋友支持李四川，「但是都在家支持李四川」，最重要的還是11月28日站出來投票，「現在大家每天在那邊討論民調，其實都是空的」，最後仍要把票催出來。中選會已公告，今年地方公職人員選舉將於11月28日投開票。

朱立倫說，今年選舉特別冷，大家都可以感受到，一方面受到股市、全球AI趨勢等大環境影響，另一方面民眾目前對政治相對冷感，因此最後一個月必須設法把選舉熱度帶起來。他表示，新北民眾務實，最終仍會依對城市發展及候選人的判斷投下選票。

媒體也問到，外界分析李四川有包括朱立倫、侯友宜、蔣萬安、盧秀燕等人相挺的「五川連線」，韓國瑜是否也將出面站台。李四川證實，10月4日下午3時的板橋造勢，包括侯友宜、蔣萬安，以及過去的老長官、前台北縣長周錫瑋都會到場，韓國瑜也會撥空替他加油，並邀請支持者到場。李四川陣營日前已預告10月4日將在板橋舉行大型造勢。

至於日前與日本政治學者小笠原欣幸會面，媒體詢問兩人是否談到「洋流」及新北選情。李四川表示，雙方相談甚歡，也確實討論不少新北選情，但兩人已有共識，不對外透露私下談話內容；他感謝小笠原分享對新北選情的觀察，希望未來還能再見面請教。