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蕭旭岑：鄭麗文黃國昌關係堅若磐石 藍白竹北情況已翻篇

中央社／ 台北1日電

藍白在竹北合作破局，引發外界對兩黨未來是否能繼續合作有所疑慮。國民黨副主席蕭旭岑今天說，國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌，兩人關係堅若磐石；藍白在竹北的情況已翻篇，現在是各自努力，但不影響其他大局。

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藍白在竹北合作破裂後，有媒體報導稱，有國民黨人士表示現在藍白合基本方針不會改變，但協談合作內容細節的窗口已不再是黃國昌，國民黨現在對談窗口，已直接轉向民眾黨創黨主席柯文哲。

蕭旭岑今天接受廣播節目專訪時說，藍白合議題上，鄭麗文與黃國昌兩人關係非常堅實，當然柯文哲的意見很重要，但藍白合正式協調與合作架構皆由鄭麗文、黃國昌進行，沒有捨棄黃國昌路線、轉找柯文哲一事。

蕭旭岑表示，藍白合談是誠意與互信，前幾天國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯，為了幫民眾黨嘉義市長參選人張啓楷輔選，在台上中暑暈倒並摔斷手，隔天組發會主委李哲華聯繫時，蔡明顯表示休息一天，便會立刻回到崗位繼續輔選，嘉義市就是藍白合非常好的例子。

面對竹北合作破局，是否有外溢效應。蕭旭岑說，選舉還有兩個月，情緒應該可以慢慢平息下來，讓大家用誠意說明一切。目前新竹縣選情非常緊繃，即便是傳統優勢選區，也必須以緊繃的心態面對，因為民進黨非常會操作，不能掉以輕心。

談到其他縣市選情，蕭旭岑表示，不可否認，今年選情偏冷，必須非常謹慎；彰化需要警惕的是，議長謝典霖家族突遭司法大規模調查，連帶衝擊地方派系整合。

至於彰化縣長王惠美的動向，蕭旭岑指出，他對王惠美非常有信心，王惠美是顧全大局且忠貞的國民黨員，對黨的栽培點滴在心，絕無理由不支持國民黨彰化縣長參選人魏平政；黨內也持續溝通，王惠美對黨的支持無庸置疑。

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