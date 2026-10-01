影／朱立倫陪李四川土城掃街 呼籲團結「多一點包容、少一點個人」

國民黨前主席朱立倫今天陪同國民黨台北市長參選人李四川，赴土城五穀先帝廟參拜，並前往土城公有零售市場、和平路市場掃街拜票。針對新竹藍白合破局及外溢效應，朱立倫表示地方團結不論藍白或各派系，都應多一點包容、少一點個人，大我大一點、小我小一點，逐步化解紛爭。

朱立倫強調相信在黨中央努力擘畫下，各地選情會越來越好，最重要的是團結地方。朱立倫以李四川在新北為例，認為目前也能逐步讓各方匯聚、團結在一起，「每一個人都用這樣心情的話，就可以把紛爭降到最低。」

媒體詢問台南選情，針對有國民黨議員認為台南市長選情有機會，但目前尚未有大型造勢，朱立倫表示，黨中央一定會有完整規畫，現階段最重要的是大家趕快多努力一點，過程中越多團結、越少紛爭，就能讓選情越好，「大家團結努力，最後一定能團結勝選。」

國民黨前主席朱立倫（右二）今天陪同國民黨台北市長參選人李四川（左二），赴土城五穀先帝廟參拜，並前往土城公有零售市場、和平路市場掃街拜票，攤販準備鳳梨贈送給李四川。記者季相儒／攝影

國民黨前主席朱立倫（右五）今天陪同國民黨台北市長參選人李四川（右四），赴土城五穀先帝廟參拜。記者季相儒／攝影

國民黨前主席朱立倫今天陪同國民黨台北市長參選人李四川（圖），赴土城五穀先帝廟參拜，並前往土城公有零售市場、和平路市場掃街拜票。記者季相儒／攝影

針對新竹藍白合破局及外溢效應，國民黨前主席朱立倫（左一）表示，地方團結不論藍白或各派系，都應多一點包容、少一點個人，大我大一點、小我小一點，逐步化解紛爭。記者季相儒／攝影

國民黨前主席朱立倫（右二）今天陪同國民黨台北市長參選人李四川（右三），赴土城五穀先帝廟參拜。記者季相儒／攝影