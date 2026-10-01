柯志恩稱「高雄若輸不能怪陳其邁」 本尊反酸柯的背後是鄭麗文

國民黨高雄市長參選人柯志恩認為，民進黨若輸掉高雄，是賴清德總統堅持推新潮流人選賴瑞隆，不能怪罪陳其邁輔選不力，賴清德2028年會更需要陳其邁。陳其邁希望柯志恩不用擔心他的未來，也暗酸票投柯志恩就是支持鄭麗文及背後的國民黨團隊。

柯志恩昨日受訪提及，當初陳其邁不要新潮流的人來選市長，賴清德卻硬要推一個人完全沒有很大特色的人來選。若今天她贏，是陳其邁輔選不力嗎？要怪罪陳其邁身上嗎？高雄人會認為陳其邁不行嗎？若是候選人問題導致賴清德跛腳，反而會更需要陳其邁撐住這一片天。

陳其邁回應說，柯志恩其實不太需要擔心他，他有卸任後的計畫，首先會登上南橫三星，並拿大支一點的麥克風好好練歌，以洗刷過去很多人抹黑、說他唱歌不好聽，其實他只是沒有時間練習，「再給我一點時間，我相信我唱歌一定跟我在緊緊緊在拚市政一樣的精彩，請大家拭目以待」。

輕鬆回應之後，陳其邁也不忘反擊藍營。陳其邁表示，台灣的民主已進入非常成熟的時代，政黨政治獲得落實，國民黨主席鄭麗文講得非常好，她曾說，票投柯志恩，不只是投給鄭麗文，柯志恩背後還有國民黨整個團隊在力挺，這就是政黨政治的道理。

陳其邁強調，高雄八年來雖有波折，但他也利用六年時間全力拚搏，讓高雄能夠順利的轉型，成為大家羨慕的演唱會之都。市政成績背後是市民跟市府團隊共同努力，所以一個團隊、市長帶領大家一起往前衝，市民也能夠團結支持高雄的發展，這個是最重要的事情。