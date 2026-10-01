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朱立倫讚李四川執行力 李回憶共事：他是最授權的市長

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（右）今天與前新北市長朱立倫赴土城五穀先帝廟參拜。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（右）今天與前新北市長朱立倫赴土城五穀先帝廟參拜。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往土城五穀先帝廟參拜，並走訪土城公有零售市場、和平路市場，前國民黨主席、前新北市長朱立倫也到場站台。昔日市府「老戰友」再度同台，朱立倫細數李四川過去參與新北建設的經歷，稱從捷運、快速道路到醫院、學校及國民運動中心，「每一個重大建設，都可以看到李四川付出努力的心血」，並表示侯市府目前規畫的重大建設，未來也可由李四川接棒完成。

2026九合一選舉

朱立倫表示，今天回到新北看到許多老朋友相當開心，李四川具遠見、執行力、協調力及同理心，也有解決問題的能力，相信憑藉過去經驗及未來規畫，能繼續推動新北發展。他也說，選舉過程一定會有風風雨雨，但李四川有包容心，盼能凝聚新北各方力量。

李四川過去曾在朱立倫市府擔任副市長，兩人合作多年。李四川在台北縣及新北市任職期間，曾任工務局長、副縣長及副市長，李四川2016年也再回鍋新北副市長。

被問到兩人近年是否仍保持聯絡，李四川表示，平時仍常與朱立倫聯繫，逢年過節還會收到對方送的禮物，「我都沒有送他禮物」，也笑稱這幾年朱給他不少指導，包括自己第一次參與選舉，也提供許多建議。

李四川並形容朱立倫是「最授權的市長」，過去他提出的建議，朱大多不會否決，許多建設成果也是在朱立倫領導下完成。

至於過去曾公開表示沒有參選規畫，如今卻投入新北市長選舉，李四川表示，當時記者詢問是否會參與選舉，他的確回答「大概不會」，但「工程人的責任來了，當然就必須要承擔」，因此今天站在這裡，仍會為新北努力、繼續打贏這場選戰。

李四川說，希望接下來延續朱立倫及侯友宜執政的這一棒，「讓新北一棒比一棒更好」。

李四川 朱立倫 土城 2026九合一選舉 新北市選舉

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