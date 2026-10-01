影／藍白合挺川伯！黃國昌掃街輔選 批徐佳青違法硬拗 質疑卓榮泰包庇

台灣民眾黨主席黃國昌與國民黨立委賴士葆今天前往新店建國市場及仁愛市場，陪同民眾黨新北市議員參選人邸聖德掃街拜票。現場除了藍白重量級大咖加持，邸聖德更攜帶AI機器人「弟弟」亮相，吸引許多民眾駐足關注。黃國昌除了展現藍白合作氣勢、極力爭取新店鄉親支持邸聖德外，受訪時亦嚴詞批擊僑務委員會委員長徐佳青的利益衝突爭議，並公開質疑行政院長卓榮泰對閣員違法包庇縱容。

民眾黨新北市議員參選人邸聖德表示，今天非常感謝黃國昌主席與賴士葆委員陪伴拜票。他指出，AI與機器人應用是全球趨勢，希望未來能以新店為基地，打造新北AI發展中心，將科技軟硬體設計由新店拓展至全台灣乃至全世界，這也正好呼應了前台北市副市長李四川「讓世界看見新北」的願景。

針對邸聖德的參選，黃國昌給予高度肯定。黃國昌表示，邸聖德過去長期擔任賴士葆立委辦公室主任，問政專業有目共睹，若能將其AI專長與科技思維帶入新北市議會，定能推動市政大步向前。黃國昌強調，藍白共同的目標就是把李四川送進新北市政府，延續侯友宜市長的優良施政，呼籲鄉親集中選票支持邸聖德搶下新店關鍵第4席。

立委賴士葆亦為昔日幕僚大力背書。賴士葆指出，邸聖德在其辦公室服務4年期間，對時事與法案抓取相當精準，包含打詐以及推動反毒公聽會等皆有亮眼表現。賴士葆表示，此次藍白合作推舉邸聖德，就是希望能結合藍白力量成為「川伯鐵衛」，搶下新店區最關鍵的一席議員，為新北市民服務。

此外，針對僑務委員會委員長徐佳青涉及利益衝突迴避之爭議，黃國昌受訪時嚴厲抨擊徐佳青「臉皮厚到令人嘆為觀止」。黃國昌質疑，當初醜聞爆發時徐佳青指控是造謠抹黑，如今即便經監察院調查違法事證明確，徐佳青仍繼續硬拗不認錯，充分展現民進黨傲慢與獨裁的心態。

黃國昌更直接向行政院長卓榮泰喊話，「閣員違反利益衝突，請問你要怎麼處理？」黃國昌質疑，卓榮泰至今未發一詞，究竟是因為徐佳青背後的新潮流派系背景而不敢處理，還是民進黨有雙重標準？他要求卓榮泰必須向全體國人講清楚行政院對閣員利益迴避與用人的具體標準。

民眾黨主席黃國昌與國民黨立委賴士葆今陪同民眾黨新北市議員參選人邸聖德到新店建國及仁愛市場掃街拜票，黃受訪批徐佳青違法硬拗，質疑卓榮泰包庇。記者王長鼎／攝影

民眾黨主席黃國昌與國民黨立委賴士葆今陪同民眾黨新北市議員參選人邸聖德到新店建國及仁愛市場掃街拜票，黃受訪批徐佳青違法硬拗，質疑卓榮泰包庇。記者王長鼎／攝影

民眾黨主席黃國昌與國民黨立委賴士葆今陪同民眾黨新北市議員參選人邸聖德帶著Ai機器人「弟弟」到新店建國及仁愛市場掃街拜票。記者王長鼎／攝影