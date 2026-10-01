快訊

告別南國！二戰結束後從台灣返鄉的「引揚者」故事

杜拜航空班機駕駛艙喋血！機頭猛栽、行李亂飛 16歲乘客：我完蛋了

貸款利率飆高怎麼借最划算？「信用小白」也有機會低利

聽新聞
0:00 / 0:00

交給他一定會做到 侯友宜：李四川做事品牌經台灣40年認證

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天出席汙水下水道接管130萬戶活動。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天出席汙水下水道接管130萬戶活動。記者葉德正／攝影

新北市長選戰激烈，新北市長侯友宜今天出席汙水下水道接管130萬戶活動受訪指出，新北未來仍有多項重大建設需要持續推進、完成，包括汙水下水道140萬戶，大巨蛋及都市更新等「李四川一定會做到」，他指出，李歷經中央、地方歷練，對公共建設及為民服務都相當熟悉，「四川做事這個品牌經過台灣40年認證」，期待把棒子交給最優質、歷練最完整的李四川來承擔新北市長。

2026九合一選舉

侯友宜昨日喊出「支持李四川就是疼惜侯友宜」，被認為希望將高支持度轉移到李四川身上。

侯友宜今天被問到此事時，每一個人只要腳踏實地做事、一步一腳印往前走，就能贏得市民支持，尤其李四川是從基層歷練起來，曾任中央祕書長，也歷任新北市、台北市及高雄市副市長，對中央、地方及各項專業工作都相當了解。

侯友宜也說，由李四川承擔重責大任，新北市一定會在我們大家所奠下的基礎上，未來會更好，侯舉例，就像汙水下水道的目標是119年140萬戶「李四川一定可以做到」還有大巨蛋、4萬8千戶都更「李四川一定可以做到」，期待把棒子交給最優質、歷練最完整的李四川來承擔新市市長。

日本政治學者小笠原欣幸分析新北是年底選戰關鍵戰場，侯友宜說，四川基層做這麼久，會做事也做出好事情，讓全台灣看得到，「四川做事是一個品牌」，這個品牌經過台灣40幾年認證，期待在新北市大躍進、大崛起的過程當中，能有一個認真努力的好市長來承擔這個責任，腳踏實地的做事一定贏得市民的支持。

李四川 侯友宜 四川 2026九合一選舉 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

觀光產業力挺蔣萬安、李四川 侯友宜：支持李四川就是疼惜侯友宜

蔣萬安稱李四川「最親密戰友」

蘇巧慧與沈伯洋喊「雙北要雙贏」 李四川酸：對手是選舉的連線

傳鄭麗文下令禁挺邱臣遠 黃國昌：照各自步伐努力

相關新聞

柯文哲彰化輔選談「洋流」：500人喊凍蒜「往往以為全世界都支持你」

前民眾黨主席柯文哲今天到彰化，預計一整天為黨內參選人輔選。對於民進黨台北市長參選人沈伯洋帶起的「洋流」，柯文哲表示，政黨一般都有一定實力，可以運作到一定的支持量，「當500人圍著喊凍蒜，往往會以為全世界都支持你」，但網路聲量交叉比較、民調還是可以提供客觀數字，與現場看到的情況還是有差別。

「洋流」是真是假？蔣萬安：友人提醒對手動員頻繁 「我戒慎恐懼」

選戰白熱化，距離11月28日縣市首長選舉不到2個月，民進黨台北市長候選人沈伯洋將於10月4日舉辦競選總部成立大會，且近期頻繁走訪台北市各市場、夜市，塑造「洋流」形象。台北市長蔣萬安今天表示，近期有友人提醒他，對手陣營「動員頻繁、綿密」應提高警覺，為此他戒慎恐懼、如履薄冰，持續提出好的政策，並透過施政成績爭取市民認同。

談九合一 蕭旭岑：藍白情誼非一時半刻能破壞 彰化對王惠美忠貞有信心

竹北藍白破局後，國民黨主席鄭麗文日前下令藍委不得幫民眾黨竹北市長參選人邱臣遠站台，藍營憂影響竹縣及其他縣市選情。國民黨副主席蕭旭岑今天表示，邱臣遠與國民黨的參選人吳旭智已各自獲提名，國民黨內自有規定，這在情理之中，並非特殊或例外情況。距離選舉還有兩個月，相關情緒將會逐漸平息。

鄭朝方家族土地爭議再起?遭爆擬將「神去村」變更殯葬用地

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方家族土地爭議再起，遭爆鄭家除涉及「至善莊園」土地買賣爭議，還曾與英業達創辦人葉國一鎖定竹東「神去村」開發案，欲將遊憩用地變更為殯葬用地及營建土資場，並與縣長楊文科餐敘探詢可行性。鄭朝方團隊駁斥，強調與鄭家毫無關係。

柯志恩談陳其邁輸高雄未必是壞事 賴清德2028會更需要他

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨晚受訪時表示，民進黨高雄若贏，對陳其邁未來不會比較好，若輸不能把選舉責任全怪罪現任市長陳其邁，因為民進黨人選問題，導致高雄原本躺著都可以選，現在卻戰成五五波，所以不應該把責任全歸因於輔選人身上，賴清德總統2028年連任會更需要借助陳其邁。

賴瑞隆化身「百變隆隆」 柯志恩：與其變變變，不如上場來辯

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天啟動「陸空戰計畫」，同步推出首部競選廣告「百變隆隆」，一人分飾16角，詮釋不同市民心聲，國民黨對手柯志恩對此直球回應，我覺得「變變變，不如上場來辯」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。