交給他一定會做到 侯友宜：李四川做事品牌經台灣40年認證

新北市長選戰激烈，新北市長侯友宜今天出席汙水下水道接管130萬戶活動受訪指出，新北未來仍有多項重大建設需要持續推進、完成，包括汙水下水道140萬戶，大巨蛋及都市更新等「李四川一定會做到」，他指出，李歷經中央、地方歷練，對公共建設及為民服務都相當熟悉，「四川做事這個品牌經過台灣40年認證」，期待把棒子交給最優質、歷練最完整的李四川來承擔新北市長。

侯友宜昨日喊出「支持李四川就是疼惜侯友宜」，被認為希望將高支持度轉移到李四川身上。

侯友宜今天被問到此事時，每一個人只要腳踏實地做事、一步一腳印往前走，就能贏得市民支持，尤其李四川是從基層歷練起來，曾任中央祕書長，也歷任新北市、台北市及高雄市副市長，對中央、地方及各項專業工作都相當了解。

侯友宜也說，由李四川承擔重責大任，新北市一定會在我們大家所奠下的基礎上，未來會更好，侯舉例，就像汙水下水道的目標是119年140萬戶「李四川一定可以做到」還有大巨蛋、4萬8千戶都更「李四川一定可以做到」，期待把棒子交給最優質、歷練最完整的李四川來承擔新市市長。

日本政治學者小笠原欣幸分析新北是年底選戰關鍵戰場，侯友宜說，四川基層做這麼久，會做事也做出好事情，讓全台灣看得到，「四川做事是一個品牌」，這個品牌經過台灣40幾年認證，期待在新北市大躍進、大崛起的過程當中，能有一個認真努力的好市長來承擔這個責任，腳踏實地的做事一定贏得市民的支持。