急切割與民進黨新潮流關係？林國漳笑回「寧願說我是個新暖流」

選戰競爭激烈，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳昨上節目受訪時說自己沒有派系，也不是新潮流，這番話遭外界批評急著「切割」新潮流，淡化他靠派系關係擔任3個國營事業董監事的政治酬庸。林國漳今天受訪時微笑表示，新潮流這是外界給他貼的標籤，如果硬要說他是什麼流，寧願大家說是一個新暖流，比較適合他形象。

針對外界質疑他是新潮流派系欽點出來參選的人，林國漳昨天上廣播節目受訪時表示，他參選之後才加入民進黨，怎麼會有派系呢？強調自己沒有任何派系，也不是新潮流。

林國漳今天上午針對派系關係再做回應，他面帶微笑輕巧表示，新潮流這個是外界、對方給他貼的標籤，他確實是民進黨沒有錯，但他到現在沒有加入任何的一個派系，「如果硬要說我是什麼流，寧願大家說我是一個新暖流，這個可能比較適合我的形象」。

林國漳律師原本與政委陳金德就熟識，賴清德在競選總統時，陳金德是重要操盤手，陳不僅擔任全國競總的副總幹事，還兼任信賴台灣之友會總會秘書長，林國漳則是宜蘭信賴之友協會理事長。

眾所周知林國漳這次原本無意參選縣長，是經由賴清德與陳金德等人多次勸進，賴還曾經公開表示花了一年時間才讓林國漳同意點頭參選。

林國漳日前被爆跟著新潮流的裙帶關係，從2017年起就陸續受邀擔任公股與國營事業轉投資公司董監事職務，包括國光電力、環能海運監察人及華航獨董，每年除了律師薪水以外，政治酬庸坐領一、兩百萬入袋。

對此，林國漳日前曾說明出任這些職務「符合規定」，但藍營則表示，很多人都符合規定，但為什麼都是你？這也不是林國漳領二百多萬元或一百萬元的酬庸多少問題，而是他近十年來跟著新潮流路線一路平步青雲，未經過民主初選程序就被欽點投入縣長選戰，包裝成政治素人「小新清」，如今接連被爆與新潮流關係「扯不清」。