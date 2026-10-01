「洋流」是真是假？蔣萬安：友人提醒對手動員頻繁 「我戒慎恐懼」

選戰白熱化，距離11月28日縣市首長選舉不到2個月，民進黨台北市長候選人沈伯洋將於10月4日舉辦競選總部成立大會，且近期頻繁走訪台北市各市場、夜市，塑造「洋流」形象。台北市長蔣萬安今天表示，近期有友人提醒他，對手陣營「動員頻繁、綿密」應提高警覺，為此他戒慎恐懼、如履薄冰，持續提出好的政策，並透過施政成績爭取市民認同。

蔣萬安今出席台北市公費流感及新冠疫苗開打記者會，會前接受媒體聯訪，被問及如何看待外界傳聞沈伯洋競總成立大會有動員情況？洋流是真是假？他回應，造勢場合動員很正常，也是民主活動一環，對於對手動員頻繁且綿密，他審慎以對，務實爭取市民認同，近期「遠見」縣市競爭力調查結果，台北市居全國之冠，即為一例。

「遠見」雜誌公布2026年縣市總體暨永續競爭力調查結果，台北市居冠。蔣萬安謙稱，他特別感謝市府同仁及台北市民、各行各業共同努力成果，從評鑑客觀數據可見，台北市不論醫療、教育、永續等範疇，分數均為全國第一，且社會福利進步幅度為全國最高，市府推動各項建設、政策的腳步不會停下，盼攜手各界夥伴，繼續向前邁進。

蔣萬安細數市府近期作為，除在社會福利方面，擴大敬老卡使用範圍，並持續推動基礎建設、興建捷運，近期淡水信義線東延至廣慈奉天宮已全數完工，捷運萬大線也將在明年通車，同時成功爭取輝達（NVIDIA）落腳台北，對產業發展形成利多。此外，台北大巨蛋完工後，已迎來多場世界頂尖賽事，除增加城市能見度，也帶動整體城市觀光發展，並活絡商圈。