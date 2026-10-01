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沈伯洋稱食安不該測鹹度、未擋教師節放假 蔣萬安回嗆：操弄錯假訊息

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
蔣萬安今天出席衛生局與台大醫院合辦的公費流感、新冠疫苗開打記者會時回應，「難道檢驗鹹度不是食安檢驗一環？」記者林琮恩／攝影
蔣萬安今天出席衛生局與台大醫院合辦的公費流感、新冠疫苗開打記者會時回應，「難道檢驗鹹度不是食安檢驗一環？」記者林琮恩／攝影

近期台北市金華國中腸胃不適，成為市長選戰議題，民進黨台北市長候選人沈伯洋對台北市長蔣萬安至金華國中視察時進行鹹度檢測表示不解。蔣萬安今出席衛生局與台大醫院合辦的公費流感、新冠疫苗開打記者會時回應，「難道檢驗鹹度不是食安檢驗一環？」把民眾當成錯假訊息操弄對象，誤導民眾、隱匿事實真相，為民進黨慣用手段。

2026九合一選舉

蔣萬安於記者會前接受媒體聯訪，回應選戰議題。他提到，沈伯洋委員可能很怕外界想起他過往的點點滴滴，包括推動大罷免及其認知作戰專家身分，然而，參選市長本就應被檢驗言行，並為過去的主張及作為負責，沈伯洋近期稱沒有阻擋教師節放假、協商已獲共識，但翻開立法院公報，並無相關記載，「這是不是假訊息、認知操作？」

蔣萬安指出，沈伯洋還稱「營養午餐不該測試鹹度，應檢驗食安」，但難道鹹度檢驗不是食安檢驗的一環？這是否又是誤導民眾的認知操作？把民眾當成錯假訊息操弄對象，誤導民眾、隱匿事實真相，為民進黨慣用手法，「這便是發師在生活周遭，真真切切的認知作戰情況。」

針對金華國中午餐疑似食物中毒案，蔣萬安再次強調，醫師初判學生身體不適為腸胃炎，不排除為諾羅病毒導致，但市府審慎以待，衛生局第一時間便將檢體送驗，目前尚在等待檢驗結果，而校方也對教室環境消毒，目前最新進度，身體不適學生均已返回學校、正常上課。至於成淵中學食安疑似食物中毒案，是否比照金華國中案前往視察，幕僚已視行程規畫中。

另，外界質疑沈伯洋曾要求中天關台，卻未以相同標準要求其他新聞台，蔣萬安回應，他認為言論自由、新聞自由為民主基石，不論中天關台事件或面對目前各家媒體，他的立場始終不變，為捍衛媒體報導權利，民眾也會同等希望沈伯洋委員公正、一致看待媒體，身為公眾人物，沈應從自身做起，本於事實討論，不應抹黑造謠，才能保有優質的公共議題討論空間。

2026九合一選舉 沈伯洋 蔣萬安 金華國中 衛生局 台北市選舉

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