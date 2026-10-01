許甫再批「造流公文」偷換概念 熱度高何必傳統動員？

民進黨北市長參選人沈伯洋近期吹起「洋流」炫風，不過，民眾黨北市議員參選人許甫稱撿到文件，內容要求綠營黨公職到里長要配額動員支持者，而民進黨北市黨部主委吳沛憶做出回應。許甫今又再發臉書質疑，從洋流熱到五萬人在線秒殺搖滾區，為何還要積極傳統動員。

吳沛憶昨回應，公文就是廣發周知，沒有什麼外流不外流的問題；洋流現在很溫暖但支持度還是不夠，需更拓展支持者，雖然現在社群媒體很發達也都有宣傳，但部分支持者年齡比較大，黨部都會很盡責拜託基層黨公職和民眾親自宣傳。

許甫今發臉書再提質疑，如果吳沛憶主委口中廣發周知的公文，怎麼先前在民進黨或候選人各大平台或社群、新聞報導都沒有看到？比較可能公文應該是發給名單上的立委、議員、里長、執委等黨公職，再由上述人等去找人參加，不會是一份輕易公諸於世的動員令。

他說，問題是為什麼會有人不小心透過很old school的傳真，輾轉讓它曝光呢？其實，社群留言只寫了「撿到造流公文」，沒有任何對動員的價值判斷。從頭到尾好奇的是，洋流熱到五萬人在線秒殺搖滾區，沈伯洋說很多人搶不到位子「會想辦法補償大家」，為何還同步還這麼積極做「傳統動員」，營造氣勢。

他說，更好奇這份公文為何自然流出，到「非民進黨公職」傳真機，是動員動到昏頭轉向？還是被「內部衝康」？總之，這張公文絕對不是吳沛憶主委想輕描淡寫偷換概念的公開訊息。

許甫說，吳沛憶既然這麼說也就尊重，也請青鳥們不要再不分青紅皂白亂罵人造謠了，難道吳沛憶跟民進黨台北市黨部不是在造浪，而是在造謠嗎？還是鳥鳥們的狀態就像佛印與蘇東坡的故事，「心中有什麼，看到是什麼」，江湖一點訣，說破就不值錢。