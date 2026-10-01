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「洋流」被爆靠黨部動員 民進黨團：慣例都會透過黨公職宣傳

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團書記長范雲（右）。記者蔡晉宇／攝影
民進黨立院黨團書記長范雲（右）。記者蔡晉宇／攝影

民眾黨北市議員參選人許甫昨天秀出民進黨北市黨部的動員公文，責任額5300人，質疑民進黨台北市長參選人沈伯洋陣營號稱的「洋流」是人造的。民進黨立院黨團書記長范雲今天表示，很多年長支持者不在網路上，透過黨公職通知有其必要性，且公文是公開的，並沒有外洩的事情。

2026九合一選舉

范雲指出，民進黨地方黨部過去在選舉過程中，一定都會通知黨員、基層一起來支持民進黨參選人；這回非常多人想參加沈伯洋的「洋流」活動，網路上大家都搶不到，但在現實中有很多年紀比較長的支持者，他們不在網路上，透過黨公職通知，有其必要性

民進黨台北市長部主委吳沛憶表示，依照民進黨的黨務，過去每一屆黨提名的市長參選人，在總部成立的時候，一定會很盡責地拜託區主任、里長、黨公職，拜託大家幫忙跟基層民眾宣傳。

吳沛憶表示，雖然持續透過臉書、Line、Threads宣傳，但有些支持者年紀比較大，還是會希望親自告知訊息。不管是哪一種方式，活動都沒有預留座位，都是即席入座，沒有保留座位，這也是符合沈伯洋競選的精神，每一位民眾都是沈伯洋的競選委員。

民進黨團 范雲 許甫 2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋

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