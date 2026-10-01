柯文哲彰化輔選談「洋流」：500人喊凍蒜「往往以為全世界都支持你」

前民眾黨主席柯文哲今天到彰化，預計一整天為黨內參選人輔選。對於民進黨台北市長參選人沈伯洋帶起的「洋流」，柯文哲表示，政黨一般都有一定實力，可以運作到一定的支持量，「當500人圍著喊凍蒜，往往會以為全世界都支持你」，但網路聲量交叉比較、民調還是可以提供客觀數字，與現場看到的情況還是有差別。

柯文哲指出，2020年總統大選也曾出現「韓流」，每一場活動都有好幾萬人，但從民調支持度來看並非如此，因此還是應該透過數據再分析。

柯文哲今天上午8點半就到彰化市三民市場，與民眾黨縣議員參選人吳韋達等人一起拜票，途中巧遇彰化縣長參選人邱建富，兩人簡單握手打招呼。柯文哲今天的輔選行程預計一路到下午6點。

對於彰化縣長選舉，日前民眾黨主席黃國昌到彰化表示會落實藍白合作協議。柯文哲說，自己的工作就是到各地幫參選人輔選，彰化縣提名的人數多，有時間就會來。至於政黨之間的談判，都是由黨主席處理，一切依照上位指導原則；他與現在的縣長參選人都不熟，因此沒有個人看法。

針對彰化縣議長謝典霖因疑涉賄選案遭羈押，柯文哲表示，「他們以為讓一步民進黨就會放過他，但不要低估民進黨無恥的程度。」他也說，最近台灣司法在國際評比下降，國內民調顯示社會信任度不到3成，這是民進黨執政當中，內政最失敗的項目。司法應該被民眾信任，但民進黨把司法當政治工具，對台灣傷害太大。

對於外傳國民黨把協商窗口從黃國昌轉向他，並透過「妙天」協調，柯文哲駁斥這是假新聞。他說，當時國民黨與民眾黨協商合作時，他並沒有參與，負責人是黃國昌和周榆修，「兩黨談判有問題不能就找我」，扯到妙天更奇怪，有問題就由兩黨高層處理。