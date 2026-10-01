柯志恩談陳其邁輸高雄未必是壞事 賴清德2028會更需要他

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨晚受訪時表示，民進黨高雄若贏，對陳其邁未來不會比較好，若輸不能把選舉責任全怪罪現任市長陳其邁，因為民進黨人選問題，導致高雄原本躺著都可以選，現在卻戰成五五波，所以不應該把責任全歸因於輔選人身上，賴清德總統2028年連任會更需要借助陳其邁。

柯志恩昨晚接受《下班瀚你聊》節目專訪，主持人黃暐瀚提及，現任高雄市長陳其邁滿意度不錯，卻沒有轉移到民進黨參選人賴瑞隆身上，若柯志恩贏高雄市長，賴清德就慘了，黨主席可能會被拉下來，所以賴清德會很努力希望柯不要贏，否則他會很難看；陳其邁若輸高雄，2027年還可能接行政院長嗎？

柯志恩認為此事可換不同視角來看。她分析，當初不是陳其邁要新潮流的人來選市長，賴清德卻硬要推一個人完全沒有很大特色的人來選。若今天她贏，是陳其邁輔選不力嗎？要怪罪陳其邁身上嗎？高雄人會認為陳其邁不行嗎？若是候選人問題導致賴清德跛腳，反而會更需要陳其邁撐住這一片天。

柯志恩說，「若我輸能會讓賴清德有恃無孔，不用陳其邁我（賴清德）還是可以」；原本民進黨在高雄可以躺著選，導致現在五五波，蔡英文等黨內大咖必須常到高雄輔選，「若新潮流贏，陳其邁下場會比較好嗎？若她贏，沒有人會怪陳其邁輔選不力。」

柯志恩認為，她若勝選，會迫使賴清德反省，會需要更大助力，那就是陳其邁。